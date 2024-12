Eine regelrechte Verfolgungsjagd hat sich eine 54 Jahre alte Frau im Kreis Biberach nach einem Unfall mit einem Autofahrer geliefert. Sie wollte wohl Schlimmeres verhindern.

Eine 54 Jahre alte Frau hat am Mittwoch im Kreis Biberach einen Autofahrer in ihrem Wagen über längere Zeit verfolgt. Das teilte die Polizei mit. Zuvor hatte der Mann ihr Auto gerammt. Die Frau wollte wohl Schlimmeres für andere Autofahrer verhindern.

Die 54-Jährige war in ihrem Wagen bei Achstetten in einem Kreisverkehr unterwegs, als ein 50 Jahre alter Autofahrer ungebremst in diesen einfuhr und mit ihrem Wagen zusammenstieß.

Frau nimmt nach Fahrerflucht Verfolgung auf

Weil der Mann nach dem Unfall aber einfach weiterfuhr, nahm die Frau die Verfolgung auf und rief aus dem Auto die Polizei an. An einer Bushaltestelle in Stetten hielt der Mann schließlich an - die Frau konnte aussteigen und ihn zur Rede stellen. Dabei habe der 50-Jährige verwirrt gewirkt, so schreibt es die Polizei. Er sei dann auch direkt einfach wieder losgefahren, zurück nach Achstetten.

Die Frau gab nicht auf und verfolgte den Wagen des 50-Jährigen hartnäckig. Sie musste dabei beobachten, wie es noch zu weiteren gefährlichen Situationen durch die Fahrweise des Mannes kam. Einen weiteren Unfall gab es laut Polizei zum Glück nicht.

Irrfahrt endet in Acker bei Achstetten

Während der Verfolgungsjagd hielt die Autofahrerin die Polizei mit Standortinformationen auf dem Laufenden. Die Irrfahrt des 50-Jährigen endete schließlich auf einem Acker am Ortsrand von Achstetten, wo er sich mit seinem Auto festfuhr. Die Polizisten, die inzwischen eingetroffen waren, stellten ebenfalls fest, dass der Mann zwar ansprechbar, aber verwirrt war. Er gab an, Medikamente genommen zu haben und musste zur Blutentnahme. Verletzt wurde bei der Irrfahrt niemand. Der Sachschaden lag laut Polizei bei rund 3.000 Euro.