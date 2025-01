AfD Karlsruhe verteilt "Abschiebetickets" an Menschen mit Migrationsgeschichte

Die AfD Karlsruhe sorgt mit einer Wahlkampf-Aktion für Diskussionen. Offenbar waren "Abschiebetickets" bei Menschen mit Migrationsgeschichte in den Briefkasten geworfen worden.

Eine Wahlkampf-Aktion der AfD Karlsruhe sorgt seit dem Wochenende für Wirbel. In Karlsruhe sollen Menschen mit Migrationshintergrund Flugtickets mit der Aufschrift "Abschiebetickets" im Briefkasten gefunden haben. Diese Flyer waren offenbar auf dem Bundesparteitag in Riesa in Sachsen am Wochenende als Werbematerial für den Wahlkampf verteilt worden und sind auch auf der Internetseite der AfD Karlsruhe zu finden. Die Partei hat gegenüber dem SWR ein Statement angekündigt. Die Kriminalpolizei teilte dem SWR mit, dass sie Ermittlungen aufgenommen habe.

"Abschiebetickets" führen mit QR-Code zur AfD Karlsruhe

Die in Karlsruhe aufgetauchten Flyer sind mit einem QR-Code versehen, der auf die Internetseite der AfD Karlsruhe verlinkt ist.

"Abschiebetickets" der AfD in Briefkästen

Bislang wollte die AfD Karlsruhe die Aktion weder bestätigen noch kommentieren. Die Partei hat aber für den Lauf des Tages ein Statement angekündigt. Im Gespräch mit dem SWR hat der AfD-Stadtrat Oliver Schnell jedoch angemerkt, dass in der Diskussion um das "Abschiebeticket" bisher nur die Vorderseite besprochen wurde und nicht die Rückseite mit den seiner Meinung nach gesetzeskonformen politischen Forderungen.

Das "Abschiebeticket" der AfD Karlsruhe sorgt für viele Diskussionen: Die Forderungen auf der Rückseite sollen laut AfD-Stadtrat Oliver Schnell gesetzeskonform sein. AfD Kreisverband Karlsruhe

Gegenüber dem SWR teilte die Polizei mit, dass sie auf den Social Media Post hingewiesen wurde. Daraufhin habe die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Volksverhetzung aufgenommen. Die Stadt wollte sich zu der Aktion zunächst nicht äußern.

AfD Kreisverband Göppingen wirbt auch mit "Abschiebeticket" für Parteiprogramm

In Göppingen macht der AfD Kreisverband offenbar ebenfalls Werbung mit den Flugticket-Flyern. Auf der Social-Media-Plattform Facebook , ist ein entsprechender Post vom vergangenen Samstag zu finden.

Vom Co-Vorsitzenden des AfD-Landesverbands Baden-Württemberg, Markus Frohnmaier, heißt es auf SWR-Anfrage, dass er "die kreativen Aktionen der Kreisverbände unterstütze". Es sei ein wichtiges Anliegen, dass die fast eine Million Syrer in Deutschland nach dem Fall des Assad Regimes rückgeführt würden. Das sei die Umsetzung geltenden Rechts.

Linke Karlsruhe will Anzeige erstatten und fordert Ausgrenzung der AfD

Der Karlsruher Bundestagskandidat der Partei Die Linke, Marcel Bauer, kritisiert die Aktion der AfD Karlsruhe scharf. Die Aktion müsse Konsequenzen haben. Er kündigt an, Anzeige erstatten zu wollen.

Die AfD betreibt mit faschistischen Methoden Volksverhetzung. Diese Bedrohung gegen unsere Mitbürger*innen muss Konsequenzen haben.

Der normalisierende Umgang mit dieser menschenverachtenden Partei müsse ein Ende finden. Die Linke Karlsruhe stelle sich dem entschieden entgegen und wolle es nicht zulassen, dass die AfD ein Klima der Angst schaffe, so Bauer weiter.