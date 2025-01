per Mail teilen

Bei der Firma Hänel in Bad Friedrichshall ist am Montag wieder die Produktion angelaufen. Vor fast einer Woche waren dort zwei Männer getötet und ein dritter schwer verletzt worden.

Auf den ersten Blick deutet nichts mehr auf die Geschehnisse von vergangenem Dienstag hin. Die Polizeisiegel an den Eingängen sind weg. Auch die beiden Autos der getöteten Brüder, die noch tagelang vor dem Gebäude standen, wurden mittlerweile entfernt. Doch auch wenn die Produktion nach den tödlichen Schüssen bei Hänel in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) am Montag wieder angelaufen ist, nach Alltag sieht es nicht aus.

SWR-Reporter Luca Bauer war am Montag vor Ort und hat seine Eindrücke geschildert:

Die Mitarbeitenden schütteln häufig bereits von weitem den Kopf, mit der Presse sprechen dürfen sie nicht - das hat die Geschäftsleitung untersagt. Wer möchte, bekommt psychologische Betreuung. 80 Beschäftigte stellen hier nach Angaben des Unternehmens Präzisionszahnräder her.

Zahnradfabrik Hänel in Bad Friedrichshall trauert um getötete Mitarbeiter

Die Zahnradfabrik Hänel in Bad Friedrichshall trauert um ihre getöteten und um einen schwer verletzten Kollegen, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens vom Freitag. Die beiden Geschäftsführer Joachim und Michael Hänel haben sich darin erstmals zu den Ereignissen in ihrer Firma geäußert.

Wir sind tief erschüttert und fühlen mit den Familien der Opfer.

Weiter heißt es: "Wir wollen die Kolleginnen und Kollegen auffangen und ihnen dabei helfen, dieses entsetzliche Erlebnis zu verarbeiten." Deshalb würden die Familien der Opfer "intensiv begleitet und unterstützt". Die Belegschaft werde von Experten der Berufsgenossenschaft und der Notfallseelsorge psychologisch betreut. Die Angebote wie beispielsweise Gespräche und Coaching-Sitzungen könnten auch längerfristig genutzt werden, so Hänel weiter.

Von Mittwoch an stand bei Hänel die Produktion still. Seit Montag geht es in Bad Friedrichshall weiter. SWR

Mutmaßlicher Täter schweigt: Zwei Brüder starben durch Schüsse

Am vergangenen Dienstag war ein Mitarbeiter der Firma vermummt in das Firmengebäude in Bad Friedrichshall eingedrungen. Er hatte auf mehrere Beschäftigte geschossen: Zwei Mitarbeiter starben, einer wurde lebensgefährlich verletzt. Bei den beiden Getöteten handelt es sich um Brüder, ersten Ermittlungen zufolge kannten sie den mutmaßlichen Täter.

Dieser konnte noch in derselben Nacht in seinem Wohnhaus in Seckach (Neckar-Odenwald-Kreis) festgenommen werden. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Bislang schweigt er zu den Vorwürfen.