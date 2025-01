In Mannheimer Stadtteil Rheinau ist am Dienstagmorgen ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Es gab mehrere Verletzte. Die Ursache ist unklar.

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn in Mannheim-Rheinau sind am Dienstagmorgen zwei Personen schwer und zwei leicht verletzt worden. Alle Verletzten seien Insassen im Pkw gewesen, teilte die Polizei dem SWR mit. Das Auto war aus noch ungeklärter Ursache beim Abbiegen auf die Bundesstraße 36 mit der Straßenbahn kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto etwa hundert Meter durch das Gleisbett geschoben worden, so die Polizei. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt.

Unfall mit Straßenbahn in Mannheim: Kran kommt zum Einsatz

Wegen der aufwändigen Bergungsarbeiten im Gleisbett, bei denen auch ein Kran zum Einsatz kam, sei es rund um den Unfallort zu Verkehrsbehinderungen gekommen, teilte die Polizei weiter mit. Durch einen Oberleitungsschaden war der Bahnverkehr der Polizei zufolge zeitweise gesperrt. Die Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) meldete am Vormittag, dass es auf der Linie 1 nach einem Unfall "zu Verspätungen und Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf" komme. Laut Polizei war die Gleis-Strecke seit etwa 10 Uhr wieder frei.