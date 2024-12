Teurer Verkehrsunfall am zweiten Weihnachtsfeiertag: Weil ein Autofahrer offenbar eine Stadtbahn übersehen hatte, kam es zum Zusammenstoß. Fahrgäste mussten in Taxis umsteigen.

Bei einem Verkehrsunfall mit einer Stadtbahn ist am Donnerstagabend in Stuttgart-Nord ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden. Laut Polizei war ein Autofahrer gegen 19 Uhr auf der Nordbahnhofstraße unterwegs und wollte nach links in die Varnbülerstraße abbiegen. Vermutlich übersah er dabei die von hinten kommende Stadtbahn der Linie U12.

Unfall in Stuttgart-Nord: In der Stadtbahn U12 waren 44 Fahrgäste

Im Auto saßen neben dem Fahrer zwei weitere Personen. In der Stadtbahn waren neben dem Fahrer 44 Fahrgäste. Laut Polizeibericht blieben alle unverletzt.

Der Unfallbereich war rund eine Stunde lang gesperrt. In dieser Zeit richtete die Stuttgarter Straßenbahn AG (SSB) einen Ersatzverkehr mit Taxis ein.