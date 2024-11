In Stuttgart-Vaihingen hat am Montagnachmittag ein Kleinlaster eine Stadtbahn gerammt. Der Lkw fing daraufhin Feuer, das auch auf die Stadtbahn der Linie U12 überging.

Gegen 16 Uhr am Montag ist in Stuttgart-Vaihingen ein Kleinlaster in eine Stadtbahn gefahren. Laut Polizei Stuttgart hat der 52-jährige Lkw-Fahrer das Rotlicht an einem Kreisverkehr missachtet und stieß daraufhin mit der Linie U12 zusammen. Der Lkw fing Feuer, das auch auf die Stadtbahn übergriff.

Stadtbahnlinie und Kreuzung in Stuttgart-Vaihingen gesperrt

Das Feuer konnte laut Polizei schnell gelöscht werden. Die Stadtbahn wurde rechtzeitig evakuiert. Laut Feuerwehr wurden drei Menschen leicht verletzt und konnten ambulant behandelt werden. Nach eigenen Angaben stellte die Polizei bei der Unfallaufnahme fest, dass der Lkw-Fahrer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand. Er muss eine Blutprobe abgeben. Die Strecke der Stadtbahn bleibt vorerst in beide Richtungen gesperrt. Auch die Straße rund um die Unfallstelle in Vaihingen ist gesperrt, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kommt.