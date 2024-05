Ein außer Kontrolle geratener Elektrobus hat am Freitagmorgen in Freiburg einen Zaun, Bäume und einen Stromkasten gerammt und ist erst auf den Straßenbahnschienen zum Stehen gekommen.

Am Freitagmorgen sorgte ein Elektrobus in Freiburg für einen Schockmoment. Der Bus war laut Polizei aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Zunächst fuhr er über einen Gehweg und prallte anschließend gegen einen Zaun, einen Stromkasten und ein geparktes Auto. Er kam erst im Haltestellenbereich einer Straßenbahn zum Stehen, weshalb eine anfahrende Bahn eine Vollbremsung durchführen musste. Dabei wurden zwei Fahrgäste leicht verletzt.

Die zwei Fahrgäste und der Fahrer des Busses wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An der Paduaallee in Freiburg wechseln täglich mehrere hundert Menschen von der Straßenbahn in den Bus oder umgekehrt.