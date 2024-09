per Mail teilen

In der Mainzer Oberstadt ist am Montagabend ein Mann mit seinem Auto im Gleisbett der Straßenbahn gelandet. Anstatt Hilfe zu rufen, floh der Unbekannte.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 20:40 Uhr in der Geschwister-Scholl-Straße in Mainz. Ein Mann hatte beobachtet, wie dort ein Auto in das Gleisbett der Straßenbahn gefahren und dort liegen geblieben war.

Autofahrer flieht sofort nach Unfall

Der Fahrer sei sofort ausgestiegen und abgehauen. Der Zeuge beschreibt den Unbekannten als etwa 40-jährigen Mann, der ca. 1,75 Meter groß ist. Er soll mit einem weißen Pullover und einer weißer Baseball-Kappe bekleidet gewesen sein.

Wer saß am Steuer?

Während die Polizei noch am Unfallort ermittelte, kam die Halterin des Autos. Sie berichtete, dass sie den Wagen nicht gefahren habe. Allerdings habe ihr Ex-Mann sie angerufen und gebeten an den Unfallort zu kommen. Ihm habe sie ihr Auto vor einigen Wochen gegeben, damit er es repariert.

Wer zum Unfallzeitpunkt hinter dem Steuer saß, wisse sie nicht. Ihr Ex-Mann lebe in einem Haushalt, in dem mehrere Personen sich den Autoschlüssel hätten nehmen können.

Zeugen gesucht Wer Hinweise zu dem Unfall oder dem Fahrer geben kann, wird gebeten, sich mit der Mainzer Polizei unter der Telefonnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de übermittelt werden oder über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz.

Straßenbahnverkehr etwa eine Stunde unterbrochen

Bis das Auto aus dem Gleisbett gehoben werden konnte, verging laut Polizei eine Stunde. Solange war der Straßenbahnverkehr unterbrochen.