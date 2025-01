Der geplante Streik der Ärztinnen und Ärzte am Mittwoch ist abgesagt. Doch wie gehen die Kliniken mit der neuen Situation um? In Crailsheim und Heilbronn soll operiert werden.

Von Mittwoch an bis Freitag sollte in den kommunalen Kliniken gestreikt werden. Doch die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat den Streik in letzter Minute abgesagt. Der Grund: Es gibt ein neues Angebot der Arbeitgeber. Jetzt muss neu abgestimmt werden. Für die Patientinnen und Patienten sind das gute Nachrichten. Denn in den SLK Kliniken Heilbronn und auch im Klinikum Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) können alle geplanten Operationen stattfinden.

Doch kein Notbetrieb: In Kliniken in Crailsheim und Heilbronn wird operiert

Es soll ganz normal weitergearbeitet werden. Das teilte der Klinische Direktor, Stefan Bort, auf SWR-Anfrage am Dienstagmorgen mit. Demnach sollen alle Operationen, die für diese Tage eingeplant wurden, auch stattfinden. Zunächst hieß es, es werde lediglich einen Notbetrieb geben.

Auch in den Heilbronner SLK Kliniken läuft der Betrieb wie sonst auch weiter. Da die Operationen im Vorfeld nicht abgesagt wurden , so Kliniksprecher Mathias Burkhardt, können sie jetzt alle planmäßig durchgeführt werden. Erst am heutigen Dienstag hätte über den Notbetrieb verhandelt werden sollen.

Die Mitglieder des Marburger Bundes hatten sich im Dezember bei einer Urabstimmung für Streiks an den kommunalen Kliniken ausgesprochen. Es geht um ein Lohnplus von 8,5 Prozent, das die Gewerkschaft Marburger Bund für die rund 60.000 Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Kliniken fordert.