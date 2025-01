Heiße Phase beim Kalten Markt in Ellwangen: Tausende bestaunen am Montag den Festumzug hoch zu Ross durch die Altstadt, 80 Züchter präsentieren ihre Pferde zuvor für die Prämierung.

Bei Sonnenschein und Minusgraden haben tausende Besucherinnen und Besucher den festlichen Umzug hoch zu Ross bestaunt. Rund 240 Reiterinnen und Reiter sowie 20 Gespanne sind durch die Ellwanger Altstadt gezogen, mit dabei auch einige der zuvor preisgekrönten Stuten.

80 Kalt- und Warmblüter sowie 30 Gespanne stellen sich beim Kalten Markt in Ellwangen den strengen Augen der Pferde-Jury. SWR Markus Bayha

Stute Vrieda aus Abtsgmünd ist eine der Siegerinnen in Ellwangen

Am Vormittag haben Züchterinnen und Züchter 80 ihrer schönsten Warm- und Kaltblüter sowie Kleinpferde den strengen Augen der Jury präsentiert. Beim Vortraben wurden Kriterien wie wohlproportionierte Statur, Farbe des Fells oder auch Gangart und Charakter der Vierbeiner bewertet. Siegerstute bei den Kaltblütern war Vrieda von Klaus und Andreas Ebert aus Abtsgmünd.

Die Pferdeprämierung ist am Montag traditionell einer der Höhepunkte beim Kalten Markt in Ellwangen. SWR Markus Bayha

"Kalt, aber schön": Fans kommen seit Jahrzehnten zum Kalten Markt

"Faszinierend, wie die Menschen mit Pferden unter Stress umgehen können", findet eine Besucherin. Viele der Pferdefans kommen schon seit 40 oder gar 50 Jahren zum Kalten Markt.

"Für uns Ellwanger ist es einfach Tradition, die fünfte Jahreszeit", ergänzt ein Einheimischer. Es mache einfach Spaß, betont ein anderer Marktgänger: "Viele Pferde, tolle Kutschen, schöne Atmosphäre: kalt aber schee!"

Tausende trotzen den Minusgraden beim traditionellen Festumzug mit prämierten Stuten auf dem Kalten Markt in Ellwangen. SWR Markus Bayha

Am Dienstag findet ein Gesundheits- und Seniorentag in Ellwangen statt, der Kalte Markt endet am Mittwoch mit der Bauernkundgebung. Während der fünftägigen Traditionsveranstaltung sind Kutteln die Leib- und Magenspeise in der Stadt.

Der wohl älteste Pferdemarkt Süddeutschlands soll schon vor 1.000 Jahren abgehalten worden sein, die erste urkundliche Erwähnung stammt von 1353.