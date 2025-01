Am Freitag beginnt der Kalte Markt in Ellwangen. Wie jedes Jahr steht die Stadt dann ganz im Zeichen der Pferde. Aber auch drumherum gibt es ein buntes Programm für jedermann.

Von Freitag bis Mittwoch findet in Ellwangen der Kalte Markt statt. Den Höhepunkt bilden wie immer die Pferdeprämierung mit anschließendem Umzug am Montag. Aber auch davor und danach herrscht in Ellwangen Ausnahmezustand. Einige Veranstaltungen mussten aber umziehen.

"Alles ist anders und trotzdem bleibt alles gleich", so beschreibt Anselm Grupp von der Stadt Ellwangen den diesjährigen Kalten Markt. Gemeint sind damit vor allem die Örtlichkeiten. Denn aufgrund der Vorbereitungen für die Landesgartenschau 2026 ziehen viele Programmangebote von ihrem ursprünglichen Veranstaltungsort, dem Schießwasen, in die Innenstadt. Zentraler Ort ist dieses Jahr der Ellwanger Marktplatz.

Den inoffiziellen Startschuss für den Kalten Markt gibt am Freitagabend die "Beat-Night". Die Party steigt allerdings nicht wie in den vergangenen Jahren in der Kübelesbuckhalle in Rindelbach, sondern in der Ellwanger Stadthalle.

Wer nach der Party-Nacht noch die Kraft hat, sich sportlich zu betätigen, kann das am Samstagmorgen beim Ellwanger Kuttellauf tun. Bevor dann am Abend wieder in der Stadthalle beim "Grünen Ball" der Landjugend weiter gefeiert wird.

Beim Kalten Markt zieht traditionell ein Umzug mit Pferden durch die Innenstadt von Ellwangen. Jedes Jahr kommen tausende Besucher zu den Festtagen (Archivbild). SWR

Am Sonntag ist dann die offizielle Eröffnung des Kalten Marktes. Zeitgleich öffnen auf dem Martkplatz die Ausstellung "Haus, Garten, Landwirtschaft", die Ellwanger Technikmesse und die Ellwanger Energietage. Bis zum Ende des Kalten Markts präsentieren sich mehr als 80 Ausstellerinnen und Aussteller.

Von 12:30 Uhr bis 17:30 Uhr laden die Geschäfte in der Ellwanger Innenstadt beim verkaufsoffenen Sonntag zum Shoppen ein. Zum Sonntag am Kalten Markt gehört traditionell auch das "Kalter-Markt-Singen" und der Reitergottesdienst in der Basilika Sankt Vitus um 18 Uhr. Und während des gesamten Kalten Markts werden in den Gaststätten natürlich saure Kutteln serviert.

In der Fußgängerzone gibt es auch abseits der Stände und Läden Unterhaltung. Unter anderem schnitzen Künstler live Eisskulpturen. Amateure dürfen auch versuchen, einen Eisblock in Form zu bringen.

Beim Kalten Markt in Ellwangen gibt es traditionell saure Kutteln zu essen. Fast jede Gaststätte hat ein eigenes Rezept für die deftige Speise (Archivbild). SWR

Den Höhepunkt des Kalten Marktes bilden am Montag die Pferdeprämierung auf dem Kasernengelände und der anschließende Festumzug der Reiter samt Pferdegespannen durch die Ellwanger Innenstadt. Nach Angaben der Stadt Ellwangen stellen sich dieses Jahr 83 Stuten und 28 Gespanne den Preisrichterinnen und Preisrichtern. Am Festumzug durch Ellwangen nehmen 240 Einzelreiter und 17 Gespanne teil.

Höhepunkt des Kalten Markts in Ellwangen ist die Pferdeprämierung. Züchter präsentieren dort ihre Stuten und Gespanne (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Am Dienstag geht es beim Kalten Markt dann etwas ruhiger zu. Von 10 bis 18 Uhr eröffnet auf dem Ellwanger Marktplatz der Gesundheits- und Seniorentag mit rund 30 Ausstellenden. Ab 18 Uhr moderiert der Ellwanger Oberbürgermeister Michael Dambacher (CDU) dann das Energieforum im Palais Adelmann. Im Mittelpunkt stehen die Themen Strom und Wärme.

Mit der traditionellen Bauernkundgebung am Mittwoch endet der Kalte Markt. In der Ellwanger Stadthalle spricht ab 10:15 Uhr Manuel Hagel, der Fraktions- und Landesvorsitzende der CDU Baden-Württemberg. Sein Vortragsthema: "Landwirtschaft macht man nicht mit links - für eine Politik der starken ländlichen Räume."

Im vergangenen Jahr hat bei der Bauernkundgebung in Ellwangen Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen gesprochen. Bauernproteste im Zuge der Kundgebung hatten damals den Verkehr in Ellwangen für Stunden lahmgelegt. Von einer ähnlichen Situation gehen die Veranstalter in diesem Jahr nach eigenen Angaben nicht aus.