Sie waren in vier Landkreisen unterwegs und hatten es wohl auf hochwertige Wohnwagen abgesehen: zwei Frauen und ein Mann. Die Polizei hat das Trio jetzt in Balingen festgenommen.

Die Polizei hat nach mehreren Diebstählen von Wohnanhängern eine mutmaßliche Bande in Balingen (Zollernalbkreis) festgenommen. Das Trio steht im Verdacht, in den Kreisen Reutlingen, Tübingen, Esslingen und Zollernalb hochwertige Wohnwagen gestohlen zu haben. Ein 47-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 43 und 55 Jahren aus Montenegro und Bosnien-Herzegowina sollen mindestens elf Taten begangen haben.

Diebstahl in Dußlingen - Festnahme in Balingen

In aufwändigen Ermittlungen war die Gruppe ins Visier der Ermittler geraten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Bande wurde demnach am späten Mittwochabend in Dußlingen (Kreis Tübingen) auf frischer Tat ertappt.

Wie das Polizeipräsidium Reutlingen dem SWR Tübingen mitteilte, hatten die Diebe einen Wohnwagen von einem Dußlinger Firmengelände mitgenommen und waren damit weggefahren. Die Ermittler verfolgten die Bande bis Balingen und nahmen die drei Personen dort fest.

Besonders schwerer Bandendiebstahl

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde das Trio dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Die drei Tatverdächtigen sitzen inzwischen in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermitteln wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Bandendiebstahls.