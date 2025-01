Nach zwei horrenden Nachzahlungen beim Wasser hat Caroline Schulz aus Wildberg genug. Sie startet eine Petition gegen die "zu hohen" Wasserkosten. Das sagt der Bürgermeister dazu.

Caroline Schulz zahlt in Wildberg im Nordschwarzwald 4,55 Euro für den Kubikmeter Trinkwasser, also 4,55 Euro pro 1.000 Liter. Damit ist Wildberg (Kreis Calw) zwar nicht die teuerste Kommune in Sachen Wasserpreise in Baden Württemberg, aber sie ist weit vorne. Der Preis liegt etwa 60 Prozent über dem Durchschnitt. In 17 Gemeinden in Baden-Württemberg ist das Wasser noch teurer.

Das fordert die Petition "Faire Wassergebühren in Wildberg"

Nachdem Caroline Schulz für die Jahre 2023 und 2024 beim Wasser 2.400 und 1.200 Euro nachzahlen musste, war für sie klar: Sie will diese Preise so nicht hinnehmen. Auch in der Facebook-Gruppe von Wildberg mehrten sich die Kommentare über hohe Wasserrechnungen, die gerade verschickt wurden.

Ich dachte, es regen sich so viele auf. Irgendwer muss mal aufstehen und seine Stimme erheben und mal was sagen dazu.

Die Mutter von drei Kindern, die mit ihrer Familie seit zwei Jahren in Wildberg wohnt, startete die Petition: "Faire Wassergebühren für Wildberg" - mit Erfolg. Mitte Januar hatten rund 1.800 Menschen die Petition unterschrieben.

Die Forderungen der Petition:



Die Wasser- und Abwassergebühren auf ein faires Niveau senken.

Die vollständige Kostenstruktur offenlegen, um Gebühren transparent zu machen.

Die Bürgerinnen und Bürgern sollen bei Gebührenmodellen mitdiskutieren können.

Flyer für Petition gegen hohe Wasserkosten in Wildberg SWR Cornelia Stenull

Caroline Schulz hofft auf Diskussion über Wasserpreise im Gemeinderat

Von vielen Menschen aus Wildberg und den Nachbargemeinden bekam sie großen Zuspruch - auch über die Facebook-Gruppe. Caroline Schulz hofft darauf, dass das Thema und die Petition im Gemeinderat diskutiert wird.

Ich wünsch mir, dass ein offener Austausch stattfindet - und ehrlich.

Inzwischen gibt es von der Stadt eine Stellungnahme zu den Forderungen der Petition. Auf der Website von Wildberg kann diese nachgelesen werden.

Das sagt der Bürgermeister von Wildberg zu den Wasserkosten

Ulrich Bünger, Bürgermeister von Wildberg, kann auf der einen Seite nachvollziehen, dass Dinge hinterfragt werden. Den Wasserpreis hält er aber für angemessen und begründet ihn unter anderem mit der großen, kostenintensiven Infrastruktur, die die Gemeinde dafür zur Verfügung stellen muss. Dazu gehören Leitungen, Pumpen oder Aufbereitungs- und Speicheranlagen. Entsprechend schlage sich das in den Wasserkosten nieder.

Laut Bürgermeister kommen auch die Standortfaktoren dazu: Wildberg habe eine schwierige Topografie mit vielen Hügeln, die Wohn- und Gewerbegebiete liegen auf der Höhe. Zudem sei Wildberg eine Flächengemeinde mit rund 57 Quadratkilometern und fünf Stadtteilen, die teilweise 16 Kilometer auseinanderliegen.

Plan des Wasserversorgungsnetzes von Wildberg und Gemeinden. SWR Cornelia Stenull

Stadt Wildberg investiert in neues Wasserwerk und Leitungen

Dazu komme, dass sich auch Wildberg auf den Klimawandel einstellen müsse, sagt der Bürgermeister. Eine Quelle sei bereits am Versiegen. Die Gemeinde müsse sich daher auf Wasserknappheit vorbereiten und in das Leitungsnetz investieren. Beispielsweise werde gerade ein neues Wasserwerk für Wildberg-Gültlingen gebaut. Die Kosten von rund sieben Millionen Euro trägt die Stadt nicht alleine, das Land schießt 3,1 Millionen dazu.

Und wenn wir jetzt den Wasserpreis senken würden, dann müssten wir eben andere Einnahmequellen aufmachen, um das wieder ausgleichen zu können.

Bürgermeister Ulrich Bünger und Mitarbeiter vor dem Rohbau des neuen Wasserwerkes Wildberg Gültlingen. SWR Cornelia Stenull

Kommunen sind in BW verantwortlich für Wasserversorgung und Preise

Die öffentliche Versorgung mit Trinkwasser in Baden-Württemberg liegt in der Hand der Kommunen. Kommunale Eigenbetriebe sind verantwortlich für die dafür notwendige Infrastuktur. In den Gemeinderäten wird darüber entschieden, wie hoch die Gebühren und Beiträge für Trinkwasser und Abwasser sind, um möglichst kostendeckend zu arbeiten und planen zu können. Die Wassergebühren in Baden-Württemberg steigen kontinuierlich.

Diese Faktoren beeinflussen den Preis für das Trinkwasser Der Preis für Trinkwasser setzt sich aus einem Grundpreis und dem Kubikmeterpreis zusammen. Laut Zweckverband Landeswasserversorgung hängt der Preis von mehreren Faktoren ab: Wie bergig ist die Landschaft und wo liegt die Quelle? Muss das Wasser den Berg hochgepumpt werden, kosten Pumpen und Strom zusätzlich Geld.

Auf wie viele Einwohner werden die Kosten verteilt? Je weniger Einwohner in dem Versorgungsgebiet wohnen, desto mehr muss der Einzelne für die laufenden Fixkosten bezahlen.

Wie ist der Zustand der Wasserleitungen und Pumpen? Eventuell muss in die Infrastruktur investiert werden.

Wie hoch sind die Personalkosten? Das Wassersystem mit Leitungen, Pumpen, Rohren wird von Mitarbeitern rund um die Uhr überprüft, um im Fall eines Schadens sofort reagieren zu können.

Wasserkosten: Große Unterschiede beim Trinkwasser in BW

Die Unterschiede bei den Wasserkosten in Baden-Württemberg sind deutlich. Zum Vergleich: Am günstigsten war das Trinkwasser im vergangenen Jahr in Ebersbach-Musbach (Kreis Ravensburg), dort kostete der Kubikmeter 0,64 Euro. Am teuersten war das Trinkwasser mit 5,69 Euro in Mahlstetten (Landkreis Tuttlingen). Die Stadt Wildberg liegt mit 4,55 Euro im oberen Bereich.

Karte des Statistischen Landesamts zu Trinkwassergebühren aller Gemeinden in BW

Wasserpreise in Wildberg zu hoch? Wie geht es weiter?

Auch wenn über die Petition im Wildberger Gemeinderat diskutiert werden sollte - die Wasserkosten bleiben erstmal hoch. Für die, die ihre Kosten senken wollen, bleibt nur Sparen beim Wasserverbrauch. Das hat auch Familie Schulz gemacht.

Bei Familie Schulz läuft die Waschmaschine zwei Mal am Tag und verbraucht entsprechend viel Wasser. SWR Cornelia Stenull

Nach dem Schock über die Nachzahlungsbescheide hat Familie Schulz ihren Wasserverbrauch deutlich reduziert - so gut es geht: Baden in der Badewanne ist gestrichen, ebenso der Pool für die Kinder im Garten. Den größten Wasserverbrauch hat die Familie beim Wäschewaschen. Bei drei Kindern läuft die Maschine zwei Mal am Tag, erklärt Caroline Schulz.

Ich muss täglich zehn Fläschchen abspülen, mir bleibt nichts anderes übrig. Genauso wie Wäsche waschen und Duschen. Man kann es ja nicht einfach sein lassen.

Die Petition von Caroline Schulz hat ein Verwaltungsverfahren angestoßen, das jetzt im Hintergrund läuft. Irgendwann beschäftigt sich der Petitionsausschuss im baden-württembergischen Landtag damit. Was dabei für die Wildberger rauskommt, ist aber noch nicht klar.