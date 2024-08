per Mail teilen

Die Gebühren für Trink- und Abwasser in BW sind seit dem vergangenen Jahr gestiegen. Und zwar schneller als die Inflationsrate. Doch örtlich gibt es Unterschiede.

Menschen in Baden-Württemberg müssen künftig mehr für Wasser und Abwasser zahlen. Zwischen 2023 und 2024 stieg die verbrauchsbezogene Gebühr für Wasser und Abwasser landesweit um rund 6 Prozent, so das Statistische Landesamt in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Auch die Grundgebühr für die Wasserversorgung ist um 10 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Die Inflationsrate lag im gleichen Zeitraum bei 3,2 Prozent .

Wassergebühren in BW: Ein Liter Trinkwasser noch immer günstig

Laut dem Statistischen Landesamt kann in den einzelnen Gemeinden die Entwicklung der Gebühren jedoch deutlich vom Landesdurchschnitt abweichen. 2024 beträgt die Trinkwassergebühr rund 2,59 Euro pro Kubikmeter. Das sind rund 15 Cent mehr als noch 2023. Beim Abwasser sind es 2024 mit 2,24 Euro je Kubikmeter knapp 13 Cent mehr als im Vorjahr. Insgesamt belaufen sich die Kosten für einen Kubikmeter Wasser und Abwasser auf landesweit durchschnittlich 4,83 Euro. Damit kostet ein Liter Leitungswasser im Durchschnitt weniger als 0,5 Cent.

Örtlich unterscheiden sich die Gebühren stark. Während mancherorts die Trinkwassergebühr 2024 bei 0,64 Euro pro Kubikmeter liegt, ist sie in anderen Orten um über 5 Euro teurer. Bei der Abwassergebühr gibt es teilweise Unterschiede von fast 8 Euro pro Kubikmeter. Für die Preisunterschiede gebe es jedoch unterschiedliche Gründe, so das Statistische Landesamt. So könnten unter anderem die Siedlungsstruktur, die Qualität und Quantität der Wasservorkommen und der Zustand des Wassernetzes und der Kanalisation Einfluss auf die Gebührengestaltung haben.