SWR-Redakteur Hendrik Huber Fotograf: Hendrik Huber

Hendrik Huber arbeitet seit Juli 2024 bei SWR Aktuell. Als Online-Redakteur schreibt er Nachrichten für ganz Baden-Württemberg. Auch wenn er gebürtig aus einem kleinen pfälzischen Weindorf kommt, ist er inzwischen als Wahlschwabe in Stuttgart zu Hause. In Tübingen hat er im Bachelor Rhetorik und Soziologie studiert, gerade macht er seinen Master in Kommunikationsmanagement an der Universität Hohenheim.

Vor dem SWR

Das Interesse am Journalismus entdeckte Hendrik Huber im Lokalen. 2021 schrieb er für die Regionalzeitung Rheinpfalz in Neustadt an der Weinstraße, von 2022 bis 2024 für das Schwäbische Tagblatt in Tübingen. Ansonsten produziert er seit 2023 auch Radio- und Fernsehbeiträge für das Evangelische Medienhaus in Stuttgart und den Evangelischen Pressedienst (epd).