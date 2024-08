Menschen in mehr als 50 Gemeinden ohne sauberes Leitungswasser

per Mail teilen

Mehr als 20.000 Menschen haben im Kreis Birkenfeld kein sauberes Trinkwasser. Deshalb müssen sie ihr Wasser seit Montag abkochen.

An der Tankstelle gibt es keinen Kaffee mehr. Ein Discounter stellt Wasserflaschen griffbereit direkt vorne an die Kassen. Die Information machte schnell von Haus zu Haus die Runde.

Großteile des Kreises betroffen

Mal kurz den Wasserhahn aufdrehen, um einen Schluck zu trinken oder Wasser zum Zähneputzen zu nehmen - das geht in 53 Gemeinden im Landkreis Birkenfeld derzeit nicht mehr. Und das schon seit vier Tagen. Das Wasser muss abgekocht werden. Wie lange noch, ist aktuell nicht bekannt. Die Kreisverwaltung Birkenfeld hat Anfang der Woche mitgeteilt, dass das Wasser mit Keimen belastet ist. Bei einer Kontrolle wurde das festgestellt.

Keime bei Kontrolle aufgefallen

In einer Wasseraufbereitungsanlage in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen wurden laut Verwaltung Anfang der Woche sogenannte Enterokokken nachgewiesen. Das sei ein Hinweis auf eine Verunreinigung durch Fäkalien, so die Kreisverwaltung.

Ursache noch unklar

Die Ursache für die Verunreinigung ist derzeit noch unklar. Nach Angaben der Verwaltung würden derzeit täglich Proben genommen, um das Wasser zu überprüfen.