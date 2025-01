Weihnachtsgrüße, Rechnungen und Behördenschreiben - in Weinsberg war zuletzt jede Menge Post im Abfall gelandet. Jetzt scheint die Sache geklärt zu sein.

Im Fall der in einer Mülltonne gefundenen Post in Weinsberg (Kreis Heilbronn) hat die Polizei jetzt eine Tatverdächtige im Visier. Ein Polizeisprecher bestätigte dem SWR, dass sie gegen eine 28-jährige Frau ermitteln. Sie soll mittlerweile nicht mehr für das Postunternehmen DHL arbeiten. Details zur Identifizierung der Verdächtigen wurden nicht bekannt gegeben. Das genaue Motiv ist noch unklar.

Ende vergangenen Jahres hatten zwei Männer am Albvereinshaus in Weinsberg eine größere Menge Post in einer Mülltonne entdeckt. Die beiden waren gerade dabei, Holz zu machen, als sie die Briefe fanden.

Weitere Funde von weggeworfenen Briefen: Unmut in sozialem Netzwerk

Erst blieben die Weihnachtsbriefe auf der Strecke - beziehungsweise in der Mülltonne am Albvereinshaus. Kurz nach Silvester dann der nächste Aufschlag: Weitere Post wurde in einem Steilhang, wenige Meter vom ersten Fundort entfernt, entdeckt. Die Polizei vermutet, dass es sich um dieselbe Zustellung handelt.

Auch in den sozialen Netzwerken wurde der Fall um die weggeworfene Post Anfang des Jahres diskutiert, zum Beispiel auf Facebook in einer geschlossenen Weinsberg-Gruppe. Eine Frau schreibt dort, sie habe beim Spaziergang die Briefe an dem Steilhang entdeckt. In den Kommentaren wird mit Unmut und Unverständnis reagiert. Dort heißt es zum Beispiel: "... ohne Worte" oder: "Das ist ja frech. Ich hoffe, sie können noch zugestellt werden."

Ein Kommentator sieht die Verantwortung beim Zusteller beziehungsweise der Zustellerin und sieht als Konsequenz die "fristlose Kündigung und eine harte Strafe". Der Fund wurde laut der Erstellerin des Facebook-Posts ebenfalls der Polizei gemeldet.

Bereits vor Weihnachten wurden rund 30 Briefe bei der Kläranlage im Weinsberger Teilort Gellmersbach gefunden.

Nicht der einzige Vorfall von Post in Mülltonne

Das Entsorgen von Briefen durch Postzusteller ist kein Einzelfall. Im März und April des vergangenen Jahres wurden in Flein (Kreis Heilbronn) rund 1.800 Sendungen in einem Altpapiercontainer gefunden. Eine Zeugin beobachtete den Briefträger bei der Tat.

Über den Fall der Entsorgung der Briefe in Weinsberg hatte zuerst die "Heilbronner Stimme " berichtet.