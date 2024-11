Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Tiana Zoric.

7:16 Uhr Rhythmische Sportgymnastik: Darja Varfolomeev gewinnt mit dem TSV Schmiden die Deutsche Meisterschaft Zum dritten Mal in Folge haben die Gymnastinnen des TSV Schmiden aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) am Wochenende die Deutsche Meisterschaft geholt. Mit dabei war auch Olympia-Siegerin und Fünffach-Weltmeisterin Darja Varfolomeev, die sich gemeinsam mit ihrem Team gegen Bayer Leverkusen durchsetzen konnten. Den dritten Platz belegten die Gymnastinnen von Eintracht Frankfurt.

7:03 Uhr Einrichtungen machen auf geschlechtsspezifische Gewalt aufmerksam Zum heutigen Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen machen auch zahlreiche Initiativen und Einrichtungen in Baden-Württemberg auf ihre Arbeit aufmerksam. So auch das Katharinenhospital in Stuttgart. Dort gibt es seit einem Jahr eine Gewaltambulanz für Betroffene von geschlechtsspefizischer Gewalt, in der sie unter anderem ihre Verletzungen dokumentieren lassen können. Sendung am Mo. , 25.11.2024 6:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:42 Uhr Gedenkfeier für im Dienst getötete Polizisten Am Sonntag haben in Mannheim bei einer ökumenischen Gedenkfeier etwa 350 Menschen der im Dienst getöteten Polizeibeamtinnen und-beamten sowie Polizeifreiwilligen des Landes Baden-Württemberg gedacht. Ausgerichtet wurde die Feier vom baden-württembergischen Innenministerium, dem Kirchlichen Dienst in der Polizei und dem Polizeipräsidium Mannheim. In diesem Jahr wurde besonders der beiden verstorbenen Polizei-Kollegen Rouven Laur aus Mannheim und Thomas Hohn aus Stuttgart gedacht. Video herunterladen (31,6 MB | MP4) Sendung am So. , 24.11.2024 19:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:30 Uhr Wetter in BW: Sonnig und im Tagesverlauf teils dicht bewölkt Es bleibt weiter mild im Land: Heute dominiert anfangs der Sonnenschein, im Tagesverlauf breiten sich von der Kurpfalz her dichte Wolkenfelder aus. Richtung Oberschwaben bleibt es bis in den Nachmittag hinein sonnig. Der milde, südliche Wind weht schwach bis mäßig, auf den Höhen des Schwarzwaldes und der Alb sind lokal Sturmböen zu erwarten. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 Grad am Hochrhein und 19 Grad in der Rheinebene. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (44,8 MB | MP4)

6:07 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Knapp drei Monate vor der vorgezogenen Bundestagswahl will der SPD-Vorstand heute Kanzler Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten nominieren. Anschließend muss er noch auf einem Parteitag am 11. Januar bestätigt werden. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte am vergangenen Donnerstag seinen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur mitgeteilt. Zuvor gab es eine kontroverse Debatte in der SPD über die Kandidatur. Nach dem schweren Schiffsunfall mit Millionenschaden an der Rhein-Schleuse Iffezheim steht eine Steuerfrau heute im badischen Kehl vor Gericht. Ihr wird vorgeworfen, vor gut einem Jahr alkoholisiert das Schiff gegen ein geschlossenes Schleusentor manövriert zu haben. Der Prozess findet vor dem Amtsgericht Kehl statt, das für den betreffenden Rheinabschnitt als Schifffahrtsgericht zuständig ist. Heute ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. An diesem Tag soll weltweit auf diesen Missstand aufmerksam gemacht werden. Auch in Baden-Württemberg finden dazu mehrere Aktionen statt.