Kein Platz für Gewalt an Frauen und Mädchen - unter diesem Motto starten am Montag die sogenannten "Orange Days". Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben finden zahlreiche Aktionen statt.

Zum "Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen" beginnen auch in der Region Bodensee-Oberschwaben die "Orange Days". In vielen Städten und Gemeinden wird dabei auf Gewalt an Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht. Nach Angaben des Europäischen Rates hat jede dritte Frau in der EU bereits physische oder sexuelle Gewalt erfahren. Oft gehe diese von den Partnern aus. Laut Europäischem Rat handelt es sich um eine der am weitesten verbreiteten und häufigsten Menschenrechtsverletzungen weltweit.

Farbe bekennen - Zeichen gegen Gewalt an Frauen

"Stoppt Gewalt" steht beispielsweise auf 155 orangefarbenen Plakaten, die in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) hängen. Jedes Plakat steht dabei für eine Frau, die 2021 in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wurde, heißt es vom Frauenbündnis Wangen.

Auch 13 rote Bänke, die künftig im gesamten Kreis Ravensburg aufgestellt werden, sollen auf das Thema aufmerksam machen. Auf ihnen steht: "Kein Platz für Gewalt gegen Frauen". Darüber hinaus werden an vielen Orten orange Flaggen aufgehängt oder Fassaden orange beleuchtet, wie etwa in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) und in Konstanz. Bereits am Wochenende hatten engagierte Frauen in Singen Orangen in der Innenstadt verteilt, um auf die "Orange Days"-Kampagne hinzuweisen.

Das Theater Konstanz setzt ein Zeichen gegen Gewalt: Wie hier leuchten Gebäude und Fassaden in der Region immer wieder orange. Theater Konstanz/Patricia Czerwinski

Veranstaltungen blicken auf Situation von Frauen

Darüber hinaus gibt es weitere Veranstaltungen. In Friedrichshafen etwa findet am Donnerstag ein Vortrag mit dem Titel "Sicher. Unterwegs. Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum" statt. Zwei Polizistinnen geben dabei unter anderem Tipps, wie Risiken besser eingeschätzt werden können.

In Konstanz gibt es in dieser Woche einen Workshop, in dem es um den Umgang mit Diskriminierung geht. In Ravensburg öffnet ebenfalls am Donnerstag das Streetwork-Büro der Arkade seine Türen. In einem Vortrag berichten die Mitarbeiter über ihre Arbeit und beantworten Fragen zu den Themen Sexarbeit und Prostitution.

"Orange Days" dauern bis zum 10. Dezember

Seit 1991 gibt es die UN-Kampagne "Orange the World", mit der auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht wird. Die "Orange Days" dauern bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte.