Bei der Rückkehr zum Unfallort wurde das Schiff La Primavera bei Iffezheim durch einen Gerichtsvollzieher beschlagnahmt. Vergangenes Jahr wurde das Schleusentor bei einem Unfall mit dem Schiff zerstört.

In voller Fahrt hatte das Schiff La Primavera im November 2023 das Schleusentor an der Iffezheimer Staustufe gerammt und zerstört. Am selben Ort wurde das Frachtschiff nach Anordnung des Amtsgerichts Kehl durch Gerichtsvollzieher am Samstagnachmittag nun beschlagnahmt. Durch den Unfall im vergangenen Jahr entstand ein Schaden in Millionenhöhe.

So sah es nach dem Unfall in Iffezheim im November 2023 aus:

Gericht verordnet dem Schiff Arrest

Auf der Fahrt von Basel nach Karlsruhe rammte die La Primavera im November 2023 das Tor einer der beiden Kammern der Schleuse in Iffezheim. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro. Mitte April hatte das Amtsgericht Kehl angeordnet, das Schiff zu beschlagnahmen. Dadurch soll gesichert werden, dass die Schadensersatzforderung erfüllt wird. Es handelt sich um eine vorläufige Maßnahme zur Zwangsvollstreckung, so das Amtsgericht Kehl.

Die zerstörte Schleuse in Iffezheim gehört der Bundesrepublik Deutschland. Zuständig ist die sogenannte Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Die Beschlagnahmung des Schiffes würde wieder aufgehoben werden, so Claudia Thoma vom WSV, wenn vom Schiffeigner entsprechende Sicherheitsleistungen hinterlegt werden. "Mit dem Arrest sichert die WSV ihren Kostenanspruch zur Instandsetzung des durch die La Primavera verursachten Schadens an der Schleuse Iffezheim", erklärt sie.

Staatsanwaltschaft ermittelte gegen Steuerfrau der La Primavera

Ein knapp zwei Stunden nach dem Unfall durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte einen Alkoholgehalt von 0,8 Promille bei der Steuerfrau. Daraufhin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Schiffsverkehrs gegen die 49-Jährige eingeleitet. Mittlerweile seien die Ermittlungen abgeschlossen, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Neues Tor für die Schleuse in Iffezheim

Bei dem Unfall mit der La Primavera wurde das 80 Tonnen schwere Obertor der Iffezheimer Schleuse total zerstört und muss nun erneuert werden. Der Auftrag zum Austausch für das neue Obertor wurde nach Angaben der WSV bereits an eine Stahlwasserbaufirma vergeben. Ende des Jahres 2024 soll das neue Tor eingebaut werden.