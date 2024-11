Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simone Steffan.

6:55 Uhr Mit der Verrentung der Babyboomer verschärft sich der Fachkräftemangel In Baden-Württemberg wird in den kommenden fünf Jahren jeder zehnte Angestellte in Ruhestand gehen. Das zeigt eine SWR-Datenrecherche, basierend auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Von 4,9 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten werden etwa 530.000 dem Arbeitsmarkt mit ihrem Fachwissen fehlen. Besonders betroffen von der Verrentungswelle der Babyboomer werden den Recherchen zufolge die Region Baden-Baden, der Kreis Breisgau-Hochschwarzwald sowie der Neckar-Odenwald-Kreis sein. Hier sind schon mehr als zwölf Prozent der Beschäftigten älter als 60 Jahre. In vielen Branchen, in denen bereits jetzt Fachkräftemangel herrscht, wird sich das Problem noch verschärfen.

6:45 Uhr Bosch auf Sparkurs: Mitarbeiter sollen kürzer arbeiten Beim Technologiekonzern Bosch müssen sich nun auch Beschäftigte in der Unternehmenszentrale auf Sparmaßnahmen einstellen. Ab 1. März sollen 450 Beschäftigte an mehreren deutschen Standorten nur noch 35 Stunden pro Woche arbeiten, wie eine Unternehmenssprecherin mitteilte. Die meisten von ihnen arbeiten in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) und in Stuttgart. Bislang beträgt ihre Arbeitszeit 38 bis 40 Stunden pro Woche - mit der Kürzung auf 35 Stunden sollen sie auch weniger Geld bekommen. Mit dem Schritt will der Konzern nach eigenen Angaben Stellenabbau vermeiden.

6:35 Uhr Bundesrat entscheidet über Krankenhausreform Der Bundesrat entscheidet heute über die umstrittene Krankenhausreform. Sie braucht eine Mehrheit, damit sie in Kraft treten kann. Die Vorbehalte in vielen Ländern - auch in Baden-Württemberg - sind allerdings groß. Sie befürchten Klinikschließungen. Es könnte deshalb sein, dass das Projekt von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat kommt und die Umsetzung vorerst gestoppt wird. Das Gesetz sieht unter anderem eine stärkere Spezialisierung der Kliniken sowie eine teilweise Abkehr von der Finanzierung über Fallpauschalen vor.

6:30 Uhr So wird das Wetter am Freitag und am Wochenende In der Nacht hat es in Baden-Württemberg kräftig geschneit - am Wochenende könnte das schon wieder ganz anders aussehen, bis zu 18 Grad sind am Sonntag etwa in Stuttgart möglich. Bis dahin müssen wir uns aber noch ein bisschen gedulden - und warm anziehen: Heute sind Temperaturen zwischen -9 und 3 Grad vorhergesagt. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite.

6:14 Uhr Pistorius wird nicht SPD-Kanzlerkandidat Die Frage, wer der Kanzlerkandidat der SPD bei der bevorstehenden Bundestagswahl wird, ist entschieden. Boris Pistorius wird nicht antreten. "Soeben habe ich unserer Partei- und Fraktionsspitze mitgeteilt, dass ich nicht zur Verfügung stehe für die Kandidatur um das Amt des Bundeskanzlers", erklärte der Bundesverteidigungsminister in einem Video, das auf der Internetseite der SPD hochgeladen wurde. Er habe die Debatte nicht angestoßen und sich nicht ins Gespräch gebracht, sagte er. In der SPD hatte es in den vergangenen Tagen eine Diskussion darüber gegeben, ob es nicht besser gewesen wäre, angesichts seiner Beliebtheitswerte mit Pistorius ins Rennen zu gehen statt mit Bundeskanzler Olaf Scholz.

6:01 Uhr Massiver Schneefall sorgt für hunderte Unfälle Der Wintereinbruch hat in Teilen Baden-Württembergs für chaotische Verhältnisse auf den Straßen geführt. Schon am Abend zählte die Polizei innerhalb weniger Stunden hunderte wetterbedingte Unfälle vom Schwarzwald bis zum Bodensee. Auf der A81 sei der Verkehr wegen starker Schneefälle fast zum Erliegen gekommen, hieß es von der Polizei Konstanz. Auch auf der A98 bei Lörrach ging am Abend nichts mehr - unter anderem weil Lkw quer standen. Selbst die Räumdienste kamen teilweise nicht mehr durch. Menschen in ihren Autos mussten demnach in der Nacht versorgt werden.