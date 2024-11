Spatenstich für Protein-Kompetenzzentrum in Heilbronn

Ein Start-up aus Ostfildern will in Heilbronn aus Bierhefe veganes Protein produzieren - als Alternative für Fleisch und Co. Am Donnerstag war Spatenstich für das erste Protein-Kompetenzzentrum.

