Eine Frau hat eine Jugendliche in Bad Cannstatt aus dem Fluss gerettet. Die 14-Jährige kann sich nicht erinnern, wie sie in diese Situation geraten ist. Die Polizei sucht Zeugen.

Noch sei es völlig unklar, wie es zu der Situation gekommen ist: Laut Polizei hat eine 26-jährige Frau am elften November in Stuttgart-Bad Cannstatt ein Mädchen im Neckar entdeckt. Die Jugendliche trieb dort auf Höhe des Berger Stegs verletzt im Wasser. Was ihr passiert ist, weiß sie nicht.

Frau rettet 14-Jährige aus Neckar

Die Frau war zum Zeitpunkt auf dem Neckarradweg unterwegs. Von dort habe sie das Mädchen gesehen. Die Jugendliche trieb im Wasser und hielt sich an einem Rucksack fest. Auf die Rufe der Frau habe sie nicht reagiert. Daraufhin informierte diese sofort den Notruf und bat einen anwesenden 53-Jährigen um Hilfe, so die Polizei. Dann sei die Frau selbst in den Fluss gestiegen, um das Mädchen zu retten.

Mädchen hat keine Erinnerungen: Polizei steht vor Rätsel

Kurz darauf trafen die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei ein. Das Mädchen sei ansprechbar gewesen und wurde mit einer Verletzung am Kopf ins Krankenhaus gebracht. Wieso die Jugendliche sich zu dem Zeitpunkt in dieser gefährlichen Situation befand, sei zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

Laut Polizei lebt sie nicht in Bad Cannstatt. Zudem könne sie sich gar nicht bis nur bruchstückhaft an den Tag erinnern. Nach eigenen Angaben ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigsburg zu melden.