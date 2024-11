Hilferufe mitten in der Nacht

In der Nacht auf Freitag hat ein aufmerksamer Fußgänger einen 23-jährigen Mann in Esslingen gerettet. Der war in den Neckar gefallen und schrie um Hilfe.

Ein Passant und Polizeibeamte konnten in der Nacht auf Freitag einen 23 Jahre alten Mann aus dem Neckar bei Esslingen retten. Im Krankenhaus hat sich sein Zustand laut Polizei stabilisiert und er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Fremdverschulden werde ausgeschlossen. Retter hört Hilfeschreie nachts um 1 Uhr Ein Fußgänger hatte kurz nach 1 Uhr nachts am Rand der Esslinger Altstadt bei der Mettinger Straße Hilfeschreie gehört und die Polizei alarmiert. An der Straße konnte nach Angaben der Polizei zuerst niemand gefunden werden. Dann suchten die Einsatzkräfte und der Passant bei einer Unterführung und am Fußweg entlang des Neckars weiter. Nach erneuten Hilferufen konnten die Polizei und der Passant den 23-Jährigen dann im Roßneckar, dem Esslinger Stadtkanal, entdecken. Sie zogen ihn gemeinsam heraus. Esslingen: Neckartemperatur aktuell nur etwa 6 Grad Kurz nach Mitternacht waren die Temperaturen bereits unter 0 Grad gefallen. Und das Wasser im Neckar ist im Kreis Esslingen zu dieser Jahreszeit zwischen 5 und 7 Grad kalt, so die Werte der Landesanstalt für Umwelt. Der gerettete Mann war laut Polizei stark unterkühlt und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten ersten Ermittlungen ist der Mann wohl aus Versehen ins Wasser gefallen und konnte sich dann nicht mehr allein zurück ans Ufer retten. Rettung aus Neckar in Bad Cannstatt Bereits ein paar Tage zuvor war eine 14-Jährige etwas neckarabwärts bei Stuttgart-Bad Cannstatt in den Fluss gefallen. Auch hier wurde eine Passantin auf das hilflose und leicht verletzte Mädchen aufmerksam. Sie holte die Jugendliche aus dem Wasser und rief die Polizei. Zu den Hintergründen dieses Vorfalls laufen noch Ermittlungen. Stuttgart Mit Kopfverletzung und Gedächtnislücken Stuttgart: Passantin zieht verletztes Mädchen aus Neckar Eine Frau hat eine 14-Jährige in Bad Cannstatt aus dem Fluss gerettet. Das Mädchen kann sich nicht erinnern, wie sie in diese Situation geraten ist. Die Polizei sucht nach Zeugen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg