Ein Geflüchteter aus Oberboihingen sitzt in U-Haft. Er wird verdächtigt, eine Flüchtlingshelferin getötet zu haben. Der Bürgermeister warnt davor, voreilige Schlüsse zu ziehen.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 66-jährigen Sprachlehrerin für Geflüchtete vor gut einer Woche ist die Unruhe rund um Nürtingen und Oberboihingen (Kreis Esslingen) weiter groß. Die Menschen stünden unter Schock, sagte Ulrich Spangenberg am Montag. Er ist parteiloser Bürgermeister der 5.600-Einwohner-Gemeinde, in der sich auch die Unterkunft befindet, in der der mutmaßliche Täter zuletzt gewohnt hatte. Spangenberg ist nach eigenen Angaben im ständigen Austausch mit Ehrenamtlichen, die sich in der Arbeit mit Geflüchteten engagieren.

Bürgermeister: Tat kann nicht auf andere Geflüchtete übertragen werden

Die getötete Frau sei bekannt und sehr geschätzt gewesen, so Bürgermeister Spangenberg, entsprechend groß sei die Trauer und das Entsetzen vor Ort. Er verweist auf das gute Miteinander und den Zusammenhalt in der Gemeinde.

Flüchtlingsunterkunft in Oberboihingen: Hier hatte der mutmaßliche Täter zuletzt gewohnt. SWR

Auch der mutmaßliche Täter sei in Oberboihingen bekannt gewesen. Er galt als besonders freundlich, schnell lernend und hilfsbereit. Sein Sprachniveau sei so gut gewesen, dass er fast schon einen Job hätte annehmen können, so der Bürgermeister. Umso härter treffe es die Menschen vor Ort, dass er unter dringendem Tatverdacht stehe. Weiter verweist der Bürgermeister darauf, dass die Ehrenamtlichen an ihrer Arbeit festhalten würden und die Gemeindeverwaltung nicht die Notwendigkeit sehe, jetzt besondere Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Denn: "Für mich ist es nicht erwiesen, wer der Täter ist, deswegen würde ich dringend davon abraten, vorschnelle Schlüsse zu ziehen", so Spangenberg. Der Fall läge jetzt in den Händen der Ermittlungsbehörden - bis es zu einer Verurteilung kommt, gilt für den festgenommenen Mann die Unschuldsvermutung.

Oberbürgermeister von Nürtingen fordert Respekt für Opfer

Zuvor hatte sich auch der Oberbürgermeister von Nürtingen Johannes Fridrich (parteilos) geäußert. Auf seiner Facebook-Seite schrieb er: "Das Opfer ist eine sehr engagierte und kompetente Dozentin der Volkshochschule Nürtingen, die mit 66 Jahren gewaltsam aus dem Leben gerissen wurde." Im Gespräch mit dem SWR warnte er am Montag vor Hass und Hetze: "Wir haben hier ganz viele Menschen, die wunderbar integriert sind." Da müsse man aufpassen, dass die Tat nicht verallgemeinert werde und die Stimmung nicht in Richtung Rassismus und Ausländerfeindlichkeit gehe.

Dabei gehe es ihm nicht um die Tat an sich, so OB Fridrich. Es bestehe ein dringender Tatverdacht. Ein 37-jähriger Iraner sitzt seit mehreren Tagen in Untersuchungshaft. Vielmehr warnt der Nürtinger OB vor Spekulationen rund um die Tathintergründe.

"Das Opfer ist noch nicht beerdigt. Da muss jetzt auch die Zeit für die Trauer da sein." Die politische Diskussion könne man dann an anderer Stelle führen, etwa in politischen Gremien und der Zivilgesellschaft. Nun gehe es um den Respekt gegenüber dem Opfer sowie der Hinterbliebenen und Angehörigen.