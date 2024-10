In Verbindung mit dem Fund der Leiche einer 66-jährigen Frau im Neckar bei Nürtingen hat die Polizei hat einen 37-Jährigen festgenommen. Der Verdächtige schweigt zu den Vorwürfen.

Einige Tage nach dem Fund der Leiche einer 66-Jährigen im Neckar bei Nürtingen (Kreis Esslingen) haben die Ermittler einen 37-jährigen Mann gefasst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei der Mann schon am Donnerstagmorgen in einer Flüchtlingsunterkunft in Oberboihingen (Kreis Esslingen) festgenommen worden. Die Einsatzkräfte durchsuchten auch das Zimmer des Verdächtigen. Der Mann soll die getötete Frau gekannt haben.

Polizei: Verdächtiger schweigt zu den Tatvorwürfen

Die für die Aufklärung des Falls eingesetzte Sonderkommission "Ufer" sei bei Ermittlungen im persönlichen Umfeld des 66-jährigen Opfers auf die Spur des Tatverdächtigen gekommen, erklärte die Polizei. Zeugenaussagen sowie die Überprüfung von Spuren hätten den Tatverdacht gegen den 37-Jährigen erhärtet. Der Festgenommene schweige bislang zu den Tatvorwürfen, heißt es weiter. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Auto der Toten in Oberbohingen sichergestellt

Die Leiche der Frau war am Sonntag im Neckar aufgefunden worden. Eine Obduktion am Dienstag hatte bestätigt, dass die 66-Jährige eines gewaltsamen Todes gestorben war. Die Polizei hatte sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht näher zur Todesursache geäußert. In diesem Zusammenhang hatte die Polizei das Auto der Verstorbenen gesucht. Es konnte zwischenzeitlich nach Zeugenhinweisen in Oberboihingen sichergestellt werden.