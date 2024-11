Die Einbrecher kamen in der Nacht und alles ging ganz schnell: Gegen 1:40 Uhr schlugen sie eine Scheibe der Heilbronner Filiale von Galeria Kaufhof ein und hatten sich dann an den Schmuckvitrinen zu schaffen gemacht. Zwei davon wurden kurzerhand eingeschlagen und Schmuck von unbekanntem Wert gestohlen. Dann flüchteten der oder die Einbrecher. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, bis Donnerstagfrüh konnte noch niemand festgenommen werden. Nach dem Alarm- und Videoprotokoll dauerte der Einbruch vermutlich nur rund 90 Sekunden. Deshalb spricht die Polizei in einer Mitteilung auch von einem "Blitzeinbruch in Kaufhaus" und fragt im gleichen Atemzug: "Wer hat was gesehen?". Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen in der Nacht machen können.

Selbst in tiefen Lagen soll es heute ein paar Zentimeter Schnee geben, im Schwarzwald sind bis zu 30 Zentimeter möglich. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bedeutet das in ganz Baden-Württemberg Glättegefahr. So beginnt der Tag heute früh vor allem im Norden und Osten Baden-Württembergs noch mit einzelnen Schneeschauern - bei lebhaftem Südwestwind. Am Tage lockern die Wolken nur kurz auf. Im Laufe des Nachmittags breiten sich von Westen her Schneefälle auf die gesamte Südhälfte von Baden-Württemberg aus. Hier sind zum Abend hin verbreitet Behinderungen durch Schnee, Matsch und Eis zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus 1 und plus 5 Grad.

Bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn ist am Mittwochabend eine Frau tödlich verletzt worden. Sie geriet laut Polizei an einer Haltestelle unter die Bahn.

Im Prozess gegen eine 45-Jährige , die ihren Ex-Partner erstochen haben soll, wird heute am Landgericht Konstanz das Urteil erwartet. Die Frau soll den 50-Jährigen der Staatsanwaltschaft zufolge mit vier Messerstichen in den Rücken getötet haben. Ihr wird heimtückischer Mord vorgeworfen.

In Baden-Württemberg wird in den kommenden fünf Jahren voraussichtlich jede und jeder zehnte Angestellte in den Ruhestand gehen. Das zeigt eine SWR-Datenrecherche , die auf den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit basiert. Die Analyse wird heute veröffentlicht

Da wird eine richtige Renten-Welle erwartet: In Baden-Württemberg wird in den kommenden fünf Jahren vorraussichtlich jede und jeder zehnte Angestellte in den Ruhestand gehen. Das zeigt eine SWR-Datenrecherche , die auf den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit basiert. Bei insgesamt 4,9 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten werden es 531.000 Arbeitskräfte sein, die dem Arbeitsmarkt mit ihrem Fachwissen und jahrzehntelangen Erfahrungen fehlen werden. Daraus ergeben sich vielfältige Probleme, welche die Gesellschaft vor immense Herausforderungen stellen werden. Wie steht Baden-Württemberg im Ländervergleich da? Welche Berufe sind besonders betroffen? Diese und weitere Fragen beantwortet unser Artikel:

Feldberg ganz in weiß: Erster Lift könnte am Wochenende starten

Gestern hat es zum ersten Mal in diesem Winter richtig geschneit in Baden-Württemberg. Für Wintersportler sind das gute Nachrichten: Auf dem Feldberg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) könnte am Wochenende schon der erste Skilift in die Saison starten. Gestern Abend kündigten die Feldbergbahnen auf ihren Social-Media-Kanälen an, den Resi-Lift und das Förderband voraussichtlich am Wochenende zu öffnen. Sicher ist das noch nicht - am Wochenende soll es bereits wieder wärmer werden. Aber trotzdem: Mit technischer Beschneiung und niedriger Temperaturen könnten Wintersportler und -sportlerinnen am Wochenende am Feldberg voraussichtlich einen Vorgeschmack auf die Saison bekommen.

Guten Morgen Baden-Württemberg! Könnt ihr euch noch an die Tage erinnern, als es um diese Uhrzeit - um 6 Uhr - draußen schon hell war? Das waren noch Zeiten. Tage, an denen es sowohl vor als auch nach der Arbeit, Schule, Ausbildung, Uni usw. nicht mehr oder noch nicht tiefste Nacht war. Aber der Lichtblick im wahrsten Sinne des Wortes ist in Aussicht: Schon in genau einem Monat beginnt die Sonne damit, etwas später unter zu gehen. Man merkt es dann zwar erst so richtig im Januar, aber immerhin nimmt die Entwicklung ihren Lauf. Bis dahin können wir die langen dunklen Phasen in der Nacht noch zum Winterschlaf oder dergleichen nutzen.

Mein Name ist Nils Kraft und ich liefere euch heute bis 10 Uhr die wichtigsten Nachrichten aus und für Baden-Württemberg.