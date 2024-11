In Philippsburg (Kreis Karlsruhe) wird heute ein Castor-Transport erwartet. Gestern Nachmittag war ein Zug mit dem hochradioaktiven Müll in Nordfrankreich gestartet. Atomgegner rechneten damit, dass der Transport bis zur deutschen Grenze mindestens 15 Stunden dauert. Wann und wo der hochradioaktive Müll die Grenze erreicht, ist noch immer völlig unklar. Die Strecke wurde bis zuletzt geheim gehalten. Die Atomgegner haben ab 9 Uhr zu einer Mahnwache in Philippsburg aufgerufen. Deutschland ist völkerrechtlich verpflichtet den Atommmüll aus der Wiederaufbereitungsanlage im französischen La Hague zurückzunehmen. Am Standort des ehemaligen Atomkraftwerks in Philippsburg lagern bereits 102 Castoren. Die Anti-Atom-Initiative Karlsruhe fordert, dass der Atommüll erst dann transportiert werden sollte, wenn ein Endlager in Deutschland gefunden sei.

6:01 Uhr

Taschenkontrollen auf Weihnachtsmärkten geplant

Das Thema Sicherheit steht dieses Jahr noch mehr im Fokus auf den Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg. Städte und Polizei wollen sichergehen, dass die Besucherinnen und Besucher keine Messer oder andere Waffen mit auf die Märkte nehmen. Um dieses Verbot durchzusetzen, darf die Polizei die Menschen anlasslos kontrollieren. Dafür stocken Städte ihr Sicherheitspersonal auf - vor allem am Wochenende. In Stuttgart sei man vorbereitet: Einsatzkräfte seien an den Zugängen, aber auch auf dem Weihnachtsmarkt selbst unterwegs. Neu sei in diesem Jahr die mobile Wache am Eingang des Schillerplatzes, die an den Wochenenden für mehr Sicherheit sorgen solle. Beim Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in Esslingen kündigte die Stadt stichprobenartige Kontrollen der Besucher an. Zudem sei das Sicherheitspersonal in diesem Jahr mehr als verdoppelt worden. In Freiburg werde für die Sicherheit ebenfalls personell aufgestockt, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Kontrollen auf dem Weihnachtsmarkt seien möglich. Auch in Heilbronn, Heidelberg, Pforzheim sollen Polizei oder zusätzliche Sicherheitsdienste präsent sein. In Karlsruhe und Konstanz fahre man grundsätzlich das Konzept der vergangenen Jahre.