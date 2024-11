Dinner-Show Palazzo in Stuttgart: Artist verletzt sich bei Absturz

Die Show "Better Together" sollte am Dienstagabend Premiere feiern. Währenddessen stürzte dann aber ein Artist ab und fiel mehrere Meter zu Boden. Das Event wurde abgebrochen.

Im Spiegelpalast auf dem Gelände des Cannstatter Wasens in Stuttgart sollte am Dienstagabend die Premiere der Palazzo Show "Better Together" stattfinden. Die Veranstaltung wurde gegen 22:30 Uhr aber vorzeitig abgebrochen: Ein Artist war zuvor bei seiner Luftnummer mehrere Meter zu Boden gestürzt. Zuerst hatten die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" berichtet. Palazzo-Artist stürzt bei Luftnummer ab Wie ein Augenzeuge dem SWR bestätigte, schwang sich der 32-jährige Artist Publio Alberto Rabago an einer Metallstange in die Höhe, als er plötzlich den Halt verlor und aus etwa sechs Metern auf ein Holzpodium abstürzte. Laut den Stuttgarter Zeitungen konnte Rabago von einem zufällig anwesenden Arzt aus dem Publikum erstversorgt werden. Rabago bei einer Show: Der Artist sei demnach kurz bewusstlos gewesen, später aber wieder ansprechbar. Er kam in ein Krankenhaus. Die Ursache für den Sturz und wie schwer Rabago dabei verletzt wurde, sind derzeit noch unklar. Nach dem Unfall wurde die Veranstaltung abgebrochen.