Auf der B27 bei Bad Friedrichshall hat sich ein Lkw bei einem Unfall den Tank aufgerissen. Die Bundesstraße war für die Bergung in Richtung Mosbach rund eine Stunde lang gesperrt.

Schon wieder haben die Menschen im Kreis Heilbronn Geduld auf dem Weg zur Arbeit gebraucht. Auf der B27 in Bad Friedrichshall, auf Höhe des Salzbergwerks, war am Mittwoch ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich an der Leitplanke den Tank aufgerissen. In Richtung Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) war die B27 zur Bergung und Reinigung daher für rund eine Stunde gesperrt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Verkehr im Kreis Heilbronn von Lkw-Unfällen gebeutelt

Erst in der Nacht zum Dienstag war ein Lkw auf der A81 in Richtung Stuttgart verunglückt und hatte sich ebenfalls den Tank aufgerissen. Bis die rund 400 Liter Diesel von der Straße beseitig waren und die ersten Autos wieder an der Unfallstelle vorbei fahren konnten, war es 7:30 Uhr. In so einem Fall ist Verkehrschaos in der Umgebung vorprogrammiert: beispielsweise in Weinsberg, wo gleichzeitig auch noch der Schemelsbergtunnel als Umgehung gesperrt war. In und um das Weinsberger Kreuz ging stundenlang nichts.

Am Mittwochmorgen gegen 8:40 Uhr war die B27 dann wieder frei, der Stau hat sich weitestgehend aufgelöst. Warum der Lkw zunächst von der Fahrbahn abkam und dann in die Leitplanke gefahren ist, ist noch unklar. Laut Polizeisprecher hing der Unfall aber nicht mit Glätte zusammen.