In der Nacht ist ein Lkw auf der A6 bei Bad Rappenau gegen die Mittelleitplanke geprallt und ausgebrannt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Sperrung könnte länger dauern.

Nach einem schweren Unfall ist ein Lastwagen auf der A6 nahe Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) in der Nacht zum Freitag ausgebrannt. Auslöser für den Unfall und das Feuer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein geplatzter Reifen. Der Lkw sei gegen Mitternacht in Richtung Sinsheim unterwegs gewesen und, nachdem der Reifen geplatzt war, an die Beton-Mittelleitplanke geprallt, umgekippt und in Brand geraten. Die Vollsperrung in Richtung Mannheim soll noch Stunden dauern.

In der Nacht auf Freitag ging ein Lkw auf der A6 bei Bad Rappenau in Flammen auf. Julian Buchner / EinsatzReport24

"Wahnsinnige" Probleme mit Rettungsgasse auf der A6 bei Bad Rappenau

Laut Feuerwehr gab es größere Probleme zur Unfallstelle vorzudringen. Die Rettungsgasse sei nicht oder erst nach Verzögerungen gebildet worden, es habe "wahnsinnige Probleme" gegeben, so Thomas Wachno von der Feuerwehr Bad Rappenau. Zudem sei den Rettungskräften schon aus 50 Metern Entfernung brennender Diesel entgegengelaufen. Auch das der Lkw auf der Seite zum Liegen kam, habe die Löscharbeiten erschwert.

Der Lastwagen war laut der Polizei mit 19 Tonnen Hygieneartikeln und Süßwaren, wie zum Beispiel Schokolade, beladen. Der Fahrer des Wagens wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.

Aufwendige Lösch- und Bergungsarbeiten für die Feuerwehr

Die Autobahn habe wegen des Rauchs in beide Richtungen voll gesperrt werden müssen. Um die enormen Mengen an Löschwasser zum Unfallort zu bringen, richteten die Feuerwehren aus Sinsheim und Bad Rappenau den Angaben zufolge einen Pendelverkehr mit Tankfahrzeugen ein.

Fahrtrichtung auf der A6 Richtung Mannheim weiter voll gesperrt

In Fahrtrichtung Heilbronn läuft der Verkehr wieder, die Polizei hat die Fahrbahn frei gegeben. In Richtung Mannheim könnte die A6 zwischen Bad Rappenau und Sinsheim noch längere Zeit gesperrt bleiben, möglicherweise hat der Lkw-Brand die Fahrbahn beschädigt, so die Polizei. Derzeit kommt es zu kilometerlangen Staus auf der Autobahn und den Umleitungsstrecken.