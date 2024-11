per Mail teilen

Wegen Asphaltarbeiten war die A6 Richtung Mannheim am Wochenende voll gesperrt. Seit Sonntagabend ist sie wieder frei. Im Stau ereigneten sich mehrere Unfälle

Seit Sonntagabend ist die A6 rund ums Weinsberger Kreuz (Kreis Heilbronn) wieder frei. Sie war seit Freitagabend in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, war die A6 am Weinsberger Kreuz wegen der Vollsperrung zeitweise stark überlastet. Im Stau ereigneten sich den Angaben zufolge mehrere Unfälle.

A6 am Weinsberger Kreuz: Viel Stau nach Vollsperrung

Insgesamt ereigneten sich drei Auffahrunfälle auf der A6. Dabei wurden laut Polizei mehrere Menschen verletzt. Das Verkehrsaufkommen sei so hoch gewesen, heißt es, dass die Polizei an den Ausleitungsstellen in Neuenstadt und Ellhofen (beide Kreis Heilbronn) den Verkehr regeln musste.

Die Autofahrerinnen und Autofahrern brauchten viel Geduld. Denn auch die Umleitungsstrecken waren zeitweise überlastet. Ursprünglich sollte die A6 bis Montagmorgen gesperrt sein.