Schon am Freitagabend kam es bei Crailsheim zu einem schweren Unfall zwischen zwei Autos. Zwei Männer wurden schwer verletzt. Die Unfallverursacher flüchteten.

Am Freitagabend gegen 23:30 Uhr kam es zwischen Crailsheim und Kreßberg (beide Kreis Schwäbisch Hall) zu einem schweren Unfall zwischen zwei Autos. Eines davon flüchtete nach dem Zusammenstoß, im anderen wurden beide Insassen schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Samstagabend mit. Die Beamten konnte die beiden flüchtigen Männer noch in der Nacht stellen.

Von der Fahrbahn in den Grünstreifen und zurück

Dem Polizeibericht zufolge kam ein 20-Jähriger mit seinem Beifahrer aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Aus dem Grünstreifen heraus fuhr er dann auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem 23-Jährigen und dessen Beifahrer zusammen. Die beiden Männer wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch der 20-jährige Unfallverursacher und sein Beifahrer wurden verletzt, allerdings nur leicht. Sie flüchteten. Die Polizei konnte die Männer ermitteln und ausfindig machen. An den beiden Fahrzeugen entstand außerdem ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Polizei Crailsheim sucht weitere Zeugen des Unfalls.