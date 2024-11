Auf einem Parkplatz in Oberrot wurde am Samstag ein Mann tödlich verletzt. Die Polizei nahm noch in der Nacht drei Verdächtige fest. Inzwischen sitzen zwei von ihnen in U-Haft.

Auf einem Parkplatz im Industriegebiet in Oberrot (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Samstagabend ein Streit zwischen Lkw-Fahrern eskaliert. Bei der Auseinandersetzung kam ein 34-Jähriger ums Leben. Drei Männer wurden festgenommen, zwei davon sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagmorgen mit. Noch am Sonntag wurden die drei Festgenommenen im Alter von 35, 41 und 45 Jahren dem Haftrichter vorgeführt, so die Polizei. Zwei sitzen jetzt in U-Haft. Ein Haftbefehl gegen den 41-Jährigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Was das genau für Auflagen sind, dazu gibt es aktuell noch keine Infos. Jetzt müssen die Ermittler klären, welchen Anteil die drei Männer jeweils an der tödlichen Auseinandersetzung hatten. Weitere Details nannte die Polizei vorerst nicht. Die Spuren seien bereits in der Nacht zum Sonntag gesichert worden. Mann bei Streit tödlich verletzt - Ermittlungen laufen Bei den vier Männern soll es sich um Lkw-Fahrer handeln. Die Ermittlungen der Polizei laufen nach eigenen Angaben auf Hochtouren. Die Hintergründe zu dem Vorfall sowie der Hergang und ein mögliches Motiv sind bislang weiterhin unklar, sagte ein Pressesprecher des Präsidiums noch am Sonntag. Dazu gibt es auch am Montag keine weiteren Erkenntnisse. Ebenfalls unklar ist, ob es sich um ein Verbrechen oder einen Unfall handelt. Es muss geklärt werden, welche Verletzungen beim Opfer zum Tod geführt hätten und ob diese auf die Auseinandersetzung zurückzuführen sind, so der Sprecher der Polizei. Den Angaben zufolge war ein Streit zwischen mehreren Menschen im Industriegebiet in Oberrot eskaliert. Danach sei es zu der körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der der Mann tödlich verletzt wurde, beschreibt der Polizist die Situation. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.