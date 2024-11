per Mail teilen

Nach einem schweren Lkw-Unfall ist die A81 Richtung Würzburg gesperrt. Ein Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Es hat sich ein langer Stau gebildet.

Am Montagmittag kam es auf der A81 Heilbronn Richtung Würzburg zu einem schweren Auffahrunfall. Auf Höhe des Autobahnparkplatzes Sulzrain bei Eberstadt (Kreis Heilbronn) ist ein Lastwagen mit einem Auto zusammengestoßen. Laut Polizei wurde der Autofahrer schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Bergung läuft, dafür ist eine Spur der A81 zwischen dem Kreuz Weinsberg und Neuenstadt am Kocher (beides Kreis Heilbronn) gesperrt.

Unfall auf A81: Langer Stau

Aktuell gibt es wegen des Unfalls einen langen Stau. Laut ADAC beträgt der Zeitverlust hier mehr als eine halbe Stunde. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, ist noch unklar.