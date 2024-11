Er verlangte nach einem Taxi, randalierte anschließend, verletzte einen Gast lebensgefährlich und fuhr dann mit dem Taxi davon - außerdem gab es einen Angriff im Musikpark.

Zu gleich zwei gewalttätigen Angriffen kam es in der Halloween-Nacht in Heilbronn, wie die Polizei am Samstag mitteilte: In einem Fall betrat zu später Stunde ein Gast ein Lokal in der Bahnhofstraße. Er verlangte lautstark nach einem Taxi. Die Betreiberin warf ihn raus, worauf der Mann auf der Straße rumgeschrien haben soll, berichtet die Polizei. Als daraufhin die Frau und ein 47-jähriger Gast nach draußen gingen, kam es zur Auseinandersetzung. Mit einem Gegenstand verletzte der Tatverdächtige den Gast am Kopf. Dann stieg er ins Taxi und flüchtete.

Das Opfer erlitt einen massiven Blutverlust, ist mittlerweile aber wieder außer Lebensgefahr. Dank Überwachungskameras konnte der mutmaßliche Täter schnell identifiziert werden. Der 38-Jährige wurde verhaftet und kam in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Messerangriff im Musikpark

Zu einem weiteren Angriff kam es im Heilbronner Musikpark: Nach Angaben der Polizei hatte ein Betrunkener die Gäste dort belästigt und wurde daraufhin aus der Disco geworfen. Das brachte ihn offenbar so in Rage, dass er einen Türsteher und einen Gast mit einem Taschenmesser leicht verletzte. Kurz nach seiner Flucht konnte der Mann geschnappt werden. Er soll noch am Samstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden.