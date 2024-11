per Mail teilen

Eine Frau hat sich auf der A6 bei Kirchardt mit ihrem Auto überschlagen. Sie war in Richtung Nürnberg unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Zeitweise gab es mehrere Kilometer Stau.

Am Samstagmittag gegen 11:45 Uhr kam es der Polizei zufolge zu dem Unfall bei Kirchardt (Kreis Heilbronn) in Richtung Nürnberg, der erst einmal schlimmer aussah, als er war. Auf der linken Spur lag das Auto einer Frau auf dem Kopf. Sie selbst wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Zwischenzeitlich gab es mehrere Kilometer Stau.

Genauer Unfallhergang noch unklar

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, habe die Frau wohl ausweichen wollen und ist dann in die Betonleitwand in der Mitte der Autobahn geprallt. Dadurch hat sich ihr Auto überschlagen. Was genau vorgefallen ist, das ermittelt jetzt die Verkehrspolizei Weinsberg (Kreis Heilbronn).

Die Fahrerin wollte der Polizei zufolge woch ausweichen, prallte gegen die Betonleinwand und das Auto überschlug sich. Julian Buchner / EinsatzReport24

Allerdings waren keine weiteren Autos oder Lkw in den Unfall verwickelt und auch die Fahrerin selbst hat den Unfall leicht verletzt überstanden. Sie wurde vor Ort behandelt und musste nicht ins Krankenhaus. Dennoch war der linke Fahrstreifen für die Bergung des Autos gesperrt. Zeitweise staute es sich mehrere Kilometer zurück. Stand 13:20 Uhr hat sich aber auch dieser Stau schon wieder aufgelöst.