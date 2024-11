per Mail teilen

Nach einer mutmaßlichen sexuellen Belästigung auf einer Firmenfeier wurde die betroffene Mitarbeiterin entlassen. Arbeitsrechtlich gab es eine Einigung.

Nach einer mutmaßlichen sexuellen Belästigung bei einer Firmenfeier eines Unternehmens im Hohenlohekreis, haben sich das Unternehmen und die ehemalige Mitarbeiterin geeinigt, teilte der Anwalt der Klägerin mit. Dabei ging es unter anderem um eine Abfindung. Ein Strafprozess könnte folgen, die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Frau wollte Aufklärung im Unternehmen

Die Betroffene habe versucht den Vorfall intern zu klären. Das Unternehmen habe jedoch keine Maßnahmen ergriffen, derartige Übergriffe in Zukunft zu verhindern, weshalb die Ex-Mitarbeiterin Anzeige erstattet habe, so der Anwalt der Frau. Daraufhin soll sich das Arbeitsklima massiv verschlechtert haben, weshalb die Frau erst freigestellt und dann gekündigt worden sei. Der Fall ging vor das Arbeitsgericht. Dort wurde jetzt eine Einigung erzielt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang einer möglichen Straftat wurden aufgenommen, das bestätigte die Staatsanwaltschaft in Schwäbisch Hall.

Das Unternehmen verweist auf ein laufendes Verfahren

Auf SWR-Anfrage teilte das beschuldigte Unternehmen noch vor der Einigung mit, dass die Beschwerde der Mitarbeiterin selbstverständlich sehr ernst genommen und alles getan werde, um die Behauptungen umfassend aufzuklären.