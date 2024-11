Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Julia Kunert.

6:22 Uhr So wird heute das Wetter in Baden-Württemberg Bevor wir uns morgen über Schnee und Schneeregen freuen dürfen, wird es heute aber vor allem nass und stürmisch in Baden-Württemberg. Der Morgen startet mit Temperaturen von vier bis zehn Grad und Regen überall - außer in Richtung Bodensee. Am Vormittag ziehen dann dichte Wolkenfelder auf und es kommt örtlich zu schweren Sturmböen und teils sogar orkanartigen Böen in den Höhenlagen. Bis zum Nachmittag zieht dann über dem ganzen Land Regen auf, teils regnet es auch mal stärker bei Temperaturen zwischen acht und 13 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (37,9 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute ist internationaler Männertag - laut der Bundeszentrale für Politische Bildung soll der Tag am 19. November unter anderem Aufmerksamkeit für die geistige und körperliche Gesundheit von Jungen und Männern, Gleichberechtigung sowie spezifisch männliche soziale Themen schaffen. So liegt die Lebenserwartung von Männern mit 70,8 Jahren weltweit im Schnitt rund fünf Jahre unter der von Frauen. In Stuttgart öffnet heute ein Weihnachtsmarkt, der von Aldi organisiert wird. Der Discounter will in diesem Jahr deutschlandweit vier solcher Weihnachtsmärkte auf Parkplätzen von Geschäften veranstalten. Bei einer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Manfred Lucha (beide Grüne) wird über die Förderung von Projekten aus dem Krankenhausstrukturfonds berichtet.