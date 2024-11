per Mail teilen

Ab Mai darf Biomüll nur noch drei Prozent Fremdstoffe enthalten. Im Hohenlohekreis haben 55 Prozent der Tonnen mehr Fremdstoffe. Deswegen gibt es nun strenge Kontrollen.

Viele Menschen im Hohenlohekreis wissen nicht, was in eine Biotonne gehört - oder sie kümmern sich zumindest nicht darum. Kontrollen des Landratsamtes haben ergeben: Die meisten Tonnen sind falsch befüllt, die Quote liegt bei 55 Prozent. Gegen diese Verunreinigungen geht die Abfallwirtschaft des Kreises jetzt vor. Es wird streng kontrolliert und notfalls auch bestraft. Ziel sei es, die Menschen zu sensibilisieren und auch auf die richtige Trennung hinzuweisen.

Fremdstoffe in Biomülltonnen: Mehrfamilienhäuser sind Hotspots

Ab Mai nächsten Jahres darf Biomüll nur noch drei Prozent Fremdstoffe enthalten. Die Verwerter können Bioabfall mit zu vielen Fremdstoffen nicht mehr annehmen. Dieser Abfall muss dann teuer als Restmüll entsorgt werden. Denn jeder verunreinigte Bioabfall hat nach Angaben des Landratsamtes direkte Auswirkungen auf die Abfallgebühren. Nach Angaben von Christoph Bobrich, Leiter der Abfallwirtschaft, sind vor allem Mehrfamilienhäuser echte Hotspots, aber auch bei Einfamilienhäusern werden Störstoffe, also Abfälle, die nicht in die Biomülltonne gehören, in den Tonnen gefunden.

Wir haben im Biomüll schon Windeln, Bonbonpapier, Medikamente und sogar ein Handy gefunden.

Niemals in den Bioabfall Plastiktüten (Müllbeutel, Vespertüten, Einkaufsbeutel aus Kunststoff) gehören nicht in die Biotonne. Deshalb müssen auch alle verdorbenen Lebensmittel unbedingt vor dem Entsorgen ausgepackt werden, heißt es von Landratsämtern in Heilbronn-Franken. In vielen Kreisen sind auch Bioplastiktüten nicht gerne gesehen oder nicht erlaubt, obwohl die Tüten als biologisch abbaubar angepriesen werden. Allerdings sind sie kaum von anderen Plastiktüten unterscheidbar. Zudem werden sie schlechter und langsamer kompostiert als der restliche Biomüll.

Fäkalien oder Kadaver sind zwar "natürlich", dürfen aber nicht in die Biotonne

Flüssigkeiten und flüssige Essensreste

Steine, da sie die Maschinen der Verwerter beschädigen

Windeln, Hygieneartikel

Staubsaugerbeutel, Straßenkehricht

Holz- und Kohlenasche, Grillkohle, Zigarettenkippen und die Asche

Verbandsmaterialien und Watte

Kunststoffe, Styropor, Getränketüten

Fette, Öle, Glas, Metall, Leder und Stoffe

Was darf in die Biotonne? Gemüse, Obst, Speise- und Küchenabfälle (auch verdorbene oder verschimmelte) sind der Standard für die Biotonne. Alles, was gut kompostierbar ist, darf hinein, heißt es von den Landratsämtern in Heilbronn-Franken. Dazu gehören:

Rasenschnitt, Laub und Unkraut

Baum- und Strauchschnitt

Topf- und Balkonpflanzen (keine Gartenerde mit Steinen)

Kaffeefilter, Kaffeepads und Teebeutel

Küchen- und Papiertücher (keine benutzten Taschentücher)

Knochen, Fischgräten

Eierschalen, Eierkartons

Papier, beispielsweise Zeitungen (keine Zeitschriften/kein Hochglanzpapier)

Strengere Kontrollen im Hohenlohekreis

Um die Fehlerquote zu minimieren, kontrolliert die Hohenloher Abfallwirtschaft seit einigen Wochen strenger und verhängt bei Verstößen notfalls Bußgelder. In speziellen Schutzanzügen werden die Tonnen stichprobenweise und unangemeldet vor der Abfuhr auf einem rollenden Tisch kontrolliert. Sind zu viele Fremdstoffe in der Tonne, wird sie mit einem roten Klebeband gesperrt und der Inhalt muss über den Restmüll entsorgt werden.