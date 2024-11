Getränkekisten schleppen, Hunde Gassi führen, an der Kasse arbeiten: Der Bürgermeister von Walzbachtal möchte nah an den Menschen sein - zu Besuch bei der "Arche Jöhlingen".

In der Küche der Wohngruppe "Arche Jöhlingen" in dem gleichnamigen Ortsteil von Walzbachtal stehen Timur Özcan und Gruppenleiterin Ingrid Klein. In der Außengruppe des Martinshauses wohnen 16 Menschen mit Behinderungen in einer Wohngemeinschaft zusammen. Sie dürfen hier so selbstbestimmt wie möglich ihren Alltag gestalten und werden dabei durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleitet. Timur Özcan ist aber kein Mitarbeiter: Er ist der Bürgermeister von Walzbachtal.

SWR-Reporterin Mirka Tiede hat Timur Özcan in die Wohngruppe begleitet:

Mit "Rent a Bürgermeister" immer wieder in Walzbachtal unterwegs

Der SPD-Politiker ist nicht da, um bloß ein Grußwort zu sprechen. Diesmal möchte er selbst mit anpacken. Die Einrichtung konnte ihn als Mitarbeiter sozusagen für ein paar Stunden mieten.

Er soll den Kaffee und Kuchen servieren. Den Kuchen hat er als Geschenk selbst mitgebracht. Und später soll er auch beim Schneiden des Gemüses für das Abendessen helfen. Auf der Speisekarte stehen griechischer Bauernsalat und Zaziki. Für Timur Özcan ist das kein einmaliger Einsatz. Unter den Namen "Rent a Bürgermeister" arbeitet er immer wieder in verschiedenen Institutionen in Walzbachtal mit.

Jeder Betrieb kann sich bei ihm bewerben. Aber es müsse immer der soziale Zweck im Vordergrund stehen, erzählt Timur Özcan. Bei der Eröffnung eines neuen Supermarktes in Walzbachtal-Wössingen hat er zum Beispiel an der Kasse gearbeitet. Dabei habe Timur Özcan Geld für den Umsatz erhalten, den er in der Zeit erwirtschaftet hat. Das Geld hat der Bürgermeister dann der "Arche Jöhlingen" gespendet.

Timur Özcan bei der Eröffnung eines Supermarkes als Kassier

Bürgermeister in Walzbachzal: Nicht der erste Besuch in der Einrichtung

Auch ohne "Rent a Bürgermeister" ist Özcan für die Bewohnerinnen und Bewohner der "Arche Jöhlingen" kein Unbekannter. Als sie nach der Arbeit eintreffen, wird er von ihnen wie ein alter Freund begrüßt. Timur Özcan war zuletzt im Oktober da, als die Einrichtung ihr fünfjähriges Jubiläum gefeiert hatte.

Auch bei den verschiedenen Festen im Dorf laufen sich die Bewohnerinnen und Bewohner und der Bürgermeister häufiger über den Weg. "Jetzt möchte ich mal sehen, wie es hinter den Kulissen ausschaut, also sprich einen Alltag von den Bewohnerinnen und Bewohnern mitbekommen", erklärt Timur Özcan. Die Stimmung ist fröhlich, es wird viel gelacht und geklatscht. Der Bürgermeister führt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Gespräche auf Augenhöhe.

Da freue ich mich schon arg, weil der Bürgermeister uns so gute Sachen gebracht hat.

Ich finde es gut, dass der Bürgermeister so lieb und nett zu uns ist.

Der Walzbachtaler Bürgermeister Timur Özcan im Gespräch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der "Arche Jöhlingen". SWR

Gruppenleiterin Ingrid Klein: Besuch bringe Freude und Anerkennung

Der Besuch war in den Augen von Timur Özcan ein voller Erfolg. "Ich kann nur sagen, dadurch, dass die Bewohnerinnen und Bewohner mir so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben, so herzlich waren, gehe ich jetzt auch sehr glücklich heute hier aus der Wohngruppe heraus." Im Gespräch in der "Arche Jöhlingen" habe er auch die ein oder andere Anregung bekommen, die er ansonsten wahrscheinlich nie bekommen hätte.

Auch die "Arche Jöhlingen" findet, dass der Besuch etwas gebracht hat. "Freude und Anerkennung und das Gefühl, dazuzugehören und wichtig im Dorf zu sein", sagt Ingrid Klein. Auch die Einrichtungsleiterin Evelyn Schmidt schätzt die Bemühungen des Bürgermeisters sehr, die Bewohnerinnen und Bewohner im Ort zu integrieren. Timur Özcan sei ein gutes Beispiel, dem viele noch nachgehen könnten. "Das dürfte es mehr geben."

Man merkt, Sie sind immer wieder dabei. Und ich finde es einfach toll, dass man sich tagtäglich auf der Straße trifft. Sie sind einfach Teil von Walzbachtal.

Es wird viel gelacht: Bürgermeister Timur Özcan und die Bewohnerinnen und Bewohner der "Arche Jöhlingen" bereiten das Abendessen zu. SWR

Timur Özcan: "Ein Bürgermeister muss das Ohr am Menschen haben."

Mehr als fünf Jahre ist der Bürgermeister jetzt im Amt. In der Zeit hat er in insgesamt 15 Betrieben mitgeholfen. Auch in den anderen Institutionen war man mit der von ihm erledigten Arbeit zufrieden. "Ich habe ihm gleich angeboten, bei uns anzufangen", erzählt Gerd Wagner, Inhaber eines Getränkebetriebs, in dem der Bürgermeister schon geholfen hat.

Der Bürgermeister sei nicht menschenscheu und suche den Kontakt. Der Diskurs mit den Bürgerinnen und Bürgern ist auch Timur Özcans Motivation hinter "Rent a Bürgermeister". Anfang des Jahres wurde ihm dafür der "Staatsanzeiger Award 2023" überreicht.