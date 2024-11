per Mail teilen

Jedes Jahr zeichnen das ZDF und die "Aktenzeichen XY...Ungelöst"-Produktionsfirma Menschen für ihre Zivilcourage mit dem "XY-Preis" aus. Ein Langenauer zählt zu den Preisträgern.

Gemeinsam gegen das Verbrechen - unter diesem Motto verleihen das ZDF und die "Aktenzeichen XY...Ungelöst"-Produktionsfirma jährlich einen Preis für Zivilcourage. Zu den insgesamt neun Gewinnern des "XY-Preis 2024" gehört auch ein Mann, der in Langenau ein neugeborenes Kind aus einem Glascontainer rettete.

Lebensretter hat auf sein Bauchgefühl gehört

Mitte Oktober, 2023. Andreas Bichert hat den Abend mit Freunden verbracht und macht sich bei kühlem Wetter zu Fuß auf den Nachhauseweg. Wegen der Dunkelheit nimmt er einen Umweg, kommt so zufällig an Altglas-Containern vorbei. Dort hört er eigenartige Geräusche, läuft aber zunächst weiter, weil er dachte, die Laute kämen aus einer der umliegenden Wohnungen.

Zuhause angekommen, hört er aber auf sein Bauchgefühl und kehrt doch nochmal um. Schon von weitem hört er ein Baby schreien und weinen. Als er den in einem der Glascontainer liegenden Säugling entdeckt, ruft er sofort die Polizei und rettet das wenige Stunden alte Kind. "In dem Moment war mein Kopf leer", erzählt der heute 40-Jährige bei der Preisverleihung. "Es ging alles schnell und ich handelte im Reflex."

Retter freut sich auf Kontakt zu dem Jungen

Andreas Bichert beschäftigt der Vorfall noch heute. Dem Familienvater fiel es schwer zu begreifen, "wie Menschen zu solchen Taten fähig sind." Er hat den kleinen Jungen, den er aus dem Glascontainer gerettet hat, noch nicht kennengelernt. Er freut sich darauf, ihn bald zu sehen. "Dass er meinen Namen als Zweitnamen trägt, ist für mich eine große Ehre."

Er würde auch heute wieder so reagieren wie in dieser kühlen Oktobernacht 2023. Auch wenn er Angst hatte, das Neugeborene bei der Rettung aus dem Container zu verletzen. "Aber auf Hilfe zu warten, war keine Option", so Bichert. Er hofft, dass er selbst nie wieder eine solche Situation geraten muss. Und andere auch nicht.

Der Prozess gegen die Mutter des kleinen Jungens, den Andreas Bichert rettete, ging im Mai dieses Jahres zu Ende. Die damals 38-jährige ist wegen versuchten Mordes zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sprach damals sogar eine deutlich höhere Strafe aus, als von der Staatsanwaltschaft gefordert.

XY-Preis für Zivilcourage für Andreas Bichert

Für seine Zivilcourage erhielt Andreas Bichert am Montagabend den mit 10.000 Euro dotierten "XY-Preis 2024." Die elfköpfige Jury zollte dem Langenauer ihren höchsten Respekt. "Sein Handeln folgte beispielloser Umsicht und Aufmerksamkeit, wodurch er ein noch so junges Menschenleben bewahrt hat", heißt es in der Jury-Begründung.

Schirmherrin des Preises ist Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Ihr gefällt der "XY-Preis" so gut, "weil er Menschen auszeichnet, die im Alltag hinschauen, sich einmischen, sich für andere einsetzen."

Acht weitere Menschen für Zivilcourage ausgezeichnet

Außer Bichert wurden noch acht weitere Menschen für ihre Zivilcourage ausgezeichnet. Zum einen drei Frauen, die ein Mädchen aus den Fängen eines Sexualstraftäters retteten. Der damals 47-jährige Mann hatte sein 15-jähriges Opfer zwei Jahre lang missbraucht und manipuliert.

Zum anderen fünf Freunde, die einen Mann in die Flucht schlugen, als dieser eine Frau mit einem Messer attackierte und schwer verletzte. Durch ihre Hilfe konnte der Täter zudem ausfindig gemacht werden. Es stellte sich heraus, dass er drei Tage zuvor eine 17-jährige Schülerin getötet hatte.

Alle Preisträger werden am 11. Dezember um 20:15 Uhr live im ZDF bei "Aktenzeichen XY...Ungelöst" von ihren Erlebnissen erzählen.