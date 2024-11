BW-Newsticker am Morgen: Wanderer aus BW tödlich verunglückt, Nass-kaltes Novemberwetter mit Sturmböen, Neue Zahlen zur Sanierung der Stuttgarter Oper erwartet

Nun wird allgemein mit einer um bislang bis zu vier Jahre längeren Bauphase für die Übergangsoper gerechnet. Dauert allerdings dieser Bau länger, so muss der Betrieb im sogenannten Littmann-Bau - also im Opernhaus - trotz aller Kritik an dessen Zustand für weitere vier Jahre gesichert werden. Mit einer Einweihung der sanierten Oper wäre zudem erst in den frühen 2040er-Jahren zu rechnen - statt zum Ende der 2030er-Jahre. Zu den daraus entstehenden Mehrkosten über die veranschlagte eine Milliarde Euro hinaus und zu den Gesamtkosten für das Projekt gibt es seit einiger Zeit keine gesicherten Angaben. Kritiker befürchten, die Sanierung könnte zu einem ähnlichen Milliardengrab werden wie der Stuttgart 21-Tiefbahnhof, der keinen Kilometer von der Oper entfernt gebaut wird.

Das wird heute wichtig in BW

Am Vormittag startet auf der Insel Mainau der Mainauer Klimadialog. Dabei soll es um die Chancen und Herausforderungen der Seethermie gehen. Konkret: Heizen mit Bodenseewasser wie in Meersburg und Konstanz-Dingelsdorf zum Beispiel geplant. Dort sollen in den nächsten Jahren Nahwärmenetze aus der CO2-neutralen Energiequelle Bodensee entstehen.

Am Amtsgericht Sigmaringen beginnt heute ein Prozess um den Großbrand bei Reifen-Göggel in Gammertingen (Kreis Sigmaringen). Angeklagt ist ein Pyrotechniker wegen fahrlässiger Brandstiftung. Er hat im Juli 2022 bei einem Fest auf dem Gelände des Reifen-Großhandels in Gammertingen ein Feuerwerk gezündet. Dieses Feuerwerk soll den Großbrand verursacht haben, bei dem ein Schaden von 20 Millionen Euro entstanden ist. Das ergaben die Untersuchungen eines Brandsachverständigen.

Nach einer Verzögerung im Prozess um den Tod eines 38-Jährigen in einer Flüchtlings-Unterkunft wird heute Vormittag in Waldshut-Tiengen (Kreis Waldshut) das Urteil erwartet. Das kündigte der Sprecher des örtlichen Landgerichts an. Ursprünglich sollte der Prozess gegen einen 58-jährigen Angeklagten bereits in der vergangenen Woche enden. Der mutmaßliche Todesschütze, ist wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes angeklagt. Der 58-Jährige hatte die Tat gestanden.