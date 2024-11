Es ist 10 Uhr. Der Newsticker am Morgen für heute geht zu Ende. Am Montag startet mein Kollege Johannes Böhler um 6 Uhr mit dem nächsten Newsticker und den Nachrichten aus und für Baden-Württemberg in die neue Woche. Euch allen ein schönes Wochenende!

Vom 13. bis 17. November finden in Stuttgart die German Masters statt. Mit dabei sind die besten Reiterinnen und Reiter der Welt. Der SWR überträgt den Großen Preis am Sonntag.

Zwei große Sportevents finden am Wochenende in Baden-Württemberg statt: Morgen Abend spielt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Freiburg. Das Spiel in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina beginnt um 20:45 Uhr. Seit Mittwoch ist außerdem die Reitelite bei den German Masters in Stuttgart zu Gast. Der SWR überträgt den Großen Preis von Stuttgart am Sonntag live ab 16 Uhr.

Die rund 700.000 Beschäftigten in der Gebäudereinigung bekommen mehr Geld. Darauf haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber in der Nacht geeinigt. Demnach steigt der Lohn für Fachkräfte, Einsteiger und Auszubildende über eine Laufzeit von zwei Jahren in zwei Schritten um mehr als zehn Prozent. Der Mindestlohn der Branche für Fachkräfte steigt demnach um 10,2 Prozent. Zum 1. Januar 2025 steigt der Tarif von 16,70 Euro auf 17,65 Euro, zum 1. Januar 2026 dann auf 18,40. Ende kommenden Jahres soll es nochmal Gespräche geben, ob Gewerkschaftsmitglieder einen weiteren Bonus bekommen. Mit 700.000 Beschäftigten ist das Reinigungsgewerbe das größte Handwerk in Deutschland.

Sie hat die Hölle von Auschwitz überlebt und erzählt davon: Eva Erben, heute 94 Jahre alt, hat am Donnerstag in Friedrichshafen vor Schülern von ihren Erfahrungen gesprochen.

Heidelberg begrenzt die Zahl der E-Tretroller, die im Stadtgebiet genutzt werden dürfen. Gestern Abend hat der Gemeinderat beschlossen, dass es künftig insgesamt höchstens 1.200 Roller in der Stadt sein dürfen. Außerdem soll es feste Abstellflächen in zentralen Stadtteilen und maximal drei Anbieter geben.

Auf unserem SWR Aktuell Instagram- Kanal ist der "Mitgliederboom" bei den Parteien in Baden-Württemberg ein großes Thema. Der Post dazu wird viel kommentiert und diskutiert. Einige fragen sich auch, wie es kommt, dass jetzt nach dem Scheitern der Ampel wieder Menschen in diese Parteien eintreten. Es wird außerdem kritisiert, dass von einem "Boom" gesprochen wird.

Lebkuchen, Punsch und Glühwein zwischen Fachwerkhäusern und Altstadtgässchen. Bald gehts wieder los mit den Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg: von Aalen bis Ulm oder Ludwigsburg. Hier gibt es einen Überblick mit den wichtigsten Infos zu den schönsten Weihnachtsmärkten im Land und was dieses Jahr besonders ist:

Nach dem schweren Lkw-Unfall auf der A6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) laufen noch die Bergungs- und Reparaturarbeiten. Die Autobahn war über Stunden voll gesperrt. In Fahrtrichtung Heilbronn ist die A6 inzwischen wieder freigegeben. In Fahrtrichtung Mannheim ist die A6 zwischen Heilbronn-Untereisesheim und Bad Rappenau weiterhin gesperrt. Es wird bei Bad Rappenau ausgeleitet. Dort gibt es einen Stau von acht Kilometern. Das bedeutet eine Verzögerung von einer Stunde. In der Nacht war ein Lkw beladen mit Süßwaren und Hygienartikeln ins Schleudern geraten und gegen die Mittelleitplanke geprallt. Auslöser war laut Polizei nach ersten Erkenntnissen ein geplatzter Reifen. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Nach dem Brand in der Esslinger Altstadt gestern ist die Feuerwehr heute Morgen erneut zum Löschen ausgerückt. Grund ist laut Polizei, dass wieder Rauch zu sehen gewesen sei. Ob die Ermittler in den Resten des Gebäudes nach Spuren suchen können, sei noch unklar, so der Sprecher weiter. "Von dem Haus ist nicht mehr viel übrig." In dem Gebäude am Rande der Esslinger Altstadt hatten Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen zwei tote Männer gefunden. Die Polizei hat den Verdacht, dass ein Mieter das Feuer legte und den Sohn des Vermieters und dann sich selbst tötete. Eine weitere Bewohnerin und der Hauseigentümer wurden teils schwer verletzt.

Am Landgericht Heilbronn beginnt am Vormittag ein Prozess gegen drei Männer, die einen Anschlag auf eine Synagoge geplant haben sollen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gehören die Männer mutmaßlich der islamistischen Szene an. Sie sollen im Mai 2024 gemeinsam einen Anschlag auf eine Synagoge in Heidelberg oder Frankfurt geplant und dabei den Tod von Menschen in Kauf genommen haben. Im Anschluss wollten sie offenbar mit einem Messer in der Hand auf Polizisten losstürmen, um einen Märtyrertod zu sterben. Gegen den mutmaßlichen Haupttäter, der aus Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) stammt, läuft bereits ein weiteres Verfahren wegen versuchten Totschlags. Er soll bei der Durchsuchung seiner Wohnung mit Messern auf Polizisten losgegangen sein. Bei dem Angriff wurde er durch zwei Schüsse außer Gefecht gesetzt und verletzt.

Die A6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ist in beiden Fahrtrichtungen weiter voll gesperrt. Der Lkw beladen mit 19 Tonnen Süßigkeiten und Hygieneartikeln liegt weiter quer über der Autobahn. Die Ausweichstrecken, zum Beispiel auch die B39 sind völlig überlastet. Die Polizei rät, den ganzen Bereich komplett zu meiden. Dem Sattelzug war in der Nacht bei Bad Rappenau ein Reifen geplatzt. Er war daraufhin gegen die Mittelleitplanke geprallt, umgekippt und quer über den Fahrbahnen liegengeblieben, wo er auch noch in Brand geriet. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Thomas Wachno von der Feuerwehr Bad Rappenau sagte am heute Morgen, es sei schwierig gewesen, überhaupt zur Unfallstelle durchzukommen. Es habe keine Rettungsgasse gegeben. Zudem seien die Löscharbeiten schwierig. "Wir kommen schlecht an den Lkw ran, weil er auf der Seite liegt." Es werde sicherlich noch Stunden dauern.

Die Rhein-Neckar Löwen sind gestern Abend nach einer Aufholjagd in das Viertelfinale des DHB-Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze erkämpfte sich in Heidelberg beim Comeback von Handball-Nationalspieler Juri Knorr gegen die Füchse Berlin ein 30:29. "Es ist noch nicht perfekt, aber es hat sich toll angefühlt. Als ich heute morgen aufgestanden bin, konnte ich es noch nicht ganz glauben, dass ich heute auf der Platte stehe", sagte Knorr, der in seinem Team und der Nationalmannschaft wegen einer gebrochenen Daumenkuppe seit Mitte Oktober gefehlt hatte.

Die Hochschule in Aalen forscht an einer neuen Krebstherapie mit Nanopartikeln aus Gold. Die Carl-Zeiss-Stiftung unterstützt die Aalener Forscherinnen und Forscher mit einer Million Euro. Nach Angaben der Hochschule arbeitet das Team an der Schnittstelle von Medizin und Ingenieurwissenschaften. Dabei werden neuartige Nanopartikel aus Gold eingesetzt. Auf diese Partikel, die nur hunderttausendstel Millimeter klein sind, werden Chemotherapie-Mittel aufgebracht und in den Körper eingeführt. Wenn diese dann bestrahlt werden, setzen sie die Mittel frei. So können Krebszellen effizienter als bisher abgetötet werden, teilt die Hochschule Aalen mit. Und die Nebenwirkungen auf gesunde Zellen würden deutlich reduziert.

Nach dem Brand und den tödlichen Schüssen gestern in der Esslinger Altstadt können die Anwohner der Nachbarhäuser vorerst nicht in ihre Wohnungen zurück, weil die durch Löschwasser und Rauch stark beschädigt sind. Statiker sollen die Gebäude heute begutachten und die Lage bewerten. Wie viele Menschen anderweitig untergebracht werden müssen, ist nach Angaben der Stadt noch unklar. Gestern hatte ein 61-Jähriger den Sohn seines Vermieters und dann sich selbst erschossen. Dabei war auch das Wohnhaus in Brand geraten. Das Motiv war offenbar ein Streit um eine anstehende Zwangsräumung.

Wer heute zwischen der Rhein-Neckar-Region und Heilbronn mit dem Auto unterwegs ist, muss sich auf Probleme einstellen. In der Nacht ist auf der A6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ein Lastwagen umgekippt und hat Feuer gefangen. Die Autobahn ist bis auf Weiteres in beiden Richtungen gesperrt. In Richtung Heilbronn könnte die Sperrung zwischen Sinsheim und Bad Rappenau noch mehrere Stunden dauern, in Richtung Mannheim sogar bis mittags. Es kommt bereits zu kilometerlangen Staus.

In Heilbronn beginnt am Vormittag der Prozess gegen drei mutmaßliche Islamisten wegen Anschlagsplänen in Heidelberg und Frankfurt. Das Trio soll an der Planung eines Anschlags auf eine Synagoge in Heidelberg oder eine jüdische Einrichtung in Frankfurt am Main beteiligt gewesen sein.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute beim Tübinger Finale des KI-Wettbewerbs zu Gast. Zehn ausgewählte Teams aus ganz Deutschland präsentieren in Tübingen ihre Projektideen in der Hoffnung, mit einer Auszeichnung nach Hause zu fahren. Auch ein Tübinger ist dabei.

Mit landesweiten Protesten wollen heute Studierende auf die künftige Finanzierung ihrer Hochschulen aufmerksam machen und vor befürchteten millionenschweren Kürzungen warnen. Die zentrale Demonstration ist für heute um 12 Uhr in Stuttgart geplant. In den vergangenen Tagen waren bereits tausende Studierende in mehreren Städten in Baden-Württemberg auf die Straße gegangen.