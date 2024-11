Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

Der aktuelle Stand zu den Ereignissen in Esslingen: Nach der mutmaßlichen Explosion und einem Brand mit zwei Toten in Esslingen sind auch Spezialkräfte der Polizei im Einsatz. Momentan seien diese dabei, das Gebäude zu durchsuchen, sagte ein Polizeisprecher. Am Morgen kreiste auch ein Hubschrauber über der Esslinger Innenstadt. Dieser dokumentiere den Einsatz von oben und unterstütze die Feuerwehr mit Hinweisen. Bei dem Feuer am Morgen sind nach ersten Erkenntnissen der Ermittler zwei Männer ums Leben gekommen. Darüber hinaus sei eine Frau schwer verletzt worden, ein weiterer Mann leicht. Der mutmaßliche Täter ist demnach einer der Toten, so die Polizei. Der Notruf war kurz nach 7 Uhr eingegangen. Da Zeugen auch von Knallgeräuschen berichtet hatten, waren auch Entschärfer des Landeskriminalamtes an dem Einsatz beteiligt. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und der Rettungsdienste sind bei einem Großeinsatz in der Innenstadt von Esslingen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Bei den Toten in Esslingen handelt es sich Polizeiangaben zufolge im zwei Männer. Der mutmaßliche Täter ist nach Polizeiangaben einer der beiden Toten. Bei dem Feuer sei zudem eine Frau schwer verletzt worden. Ein weiterer Mann habe leichte Verletzungen erlitten. Zur Todesursache der beiden Männer sagte der Sprecher zunächst nichts. Bislang ist zudem unklar, in welcher Beziehung die Toten und Verletzten zueinander standen.

Die mutmaßliche Explosion hat es in einem Haus in der Esslinger Altstadt gegeben - nur wenige hundert Meter vom Bahnhof Esslingen entfernt. Aktuell laufen Löscharbeiten, angrenzende Gebäude wurden teilweise vorsorglich geräumt. Inzwischen ist außerdem bekannt, dass die Person, die mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde, schwer verletzt ist. Zur Ursache ist bislang nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der unklaren Knallgeräusche befinden sich auch Entschärfer des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz vor Ort.

Inzwischen gibt es weitere Informationen zu den Geschehnissen in Esslingen: Kurz nach 7 Uhr erreichte die Polizei nach eigenen Angaben ein Notruf. Demnach wurden zunächst ein Streit und Knallgeräusche in einem Wohnhaus gemeldet - kurz darauf ein Brand. Die Polizei, Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte sind mit einem Großangebot vor Ort. Es wurden zwei Tote Personen geborgen und eine verletzte Person wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Eine weitere Person konnte die Feuerwehr von einem Balkon retten. Die umliegenden Gebäude wurden evakuiert. Laut Polizei besteht derzeit aber keine Gefahr für die Anwohnerinnen und Anwohner. Ob es sich bei den Knallgeräuschen um Schüsse, Explosionen oder anderes handelte, wissen wir noch nicht.

In Esslingen läuft aktuell ein größerer Polizeieinsatz. Nach ersten Angaben der Beamten gibt es zwei Tote und einen Verletzten, eine Person wurde von einem Balkon gerettet. Laut Polizei wurde kurz nach 7 Uhr von Knallgeräuschen berichtet und einem anschließenden Brand - ein Nachbargebäude wurde evakuiert. Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht. Weitere Infos wurden zunächst nicht bekannt. Wir berichten hier weiter für euch, sobald wir etwas Neues erfahren.

8:53 Uhr Hochbetrieb in den Werkstätten im Land: Es wird höchste Zeit für Winterreifen Über die aktuelle Wetterlage habe ich ja vorhin bereits berichtet - und spätestens jetzt sollte die Sommerrreifen in der Garage bleiben. In den Werkstätten im Land herrscht aktuell auch Hochbetrieb, da viele zum Reifenwechsel vorbei kommen. Aber eine Sache ist in diesem Jahr anders als sonst: Seit Oktober müssen Reifen für den Winter das Alpine-Symbol, ein dreigezacktes Bergpiktogramm mit Schneeflocke, haben. Reifen, die lediglich eine M+S-Kennzeichnung (Matsch und Schnee) haben, sind bei winterlichen Straßenverhältnissen nicht mehr erlaubt.

Hitze, Schädlinge und Umwelteinflüsse haben dem Wald in Baden-Württemberg auch im vergangenen Jahr weiter zugesetzt - die Anzahl der geschädigten Bäume ist laut Forstministerium aber leicht zurück gegangen - um vier Prozent. Das steht im Waldzustandsbericht, den Forstminister Peter Hauk (CDU) heute Vormittag vorstellt. Der Anteil der Waldbäume mit Schäden liege aber mit 40 Prozent weiter auf einem besorgniserregend hohen Niveau, hieß es vorab.

Es wird aber nicht nur Handball gespielt. Bei den Stuttgart German Masters sind dereit viele Reiterinnen und Reiter aktiv. Gestern Abend wurde Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung aus Horb Dritter - damit hat er seinen zehnten Sieg im Indoor Derby verpasst. Gewinnerin war die Irin Jennifer Kuehnle vor ihrem Landsmann Cathal Daniels. In der Stuttgarter Schleyerhalle starten fünf Tage lang 180 Teilnehmer aus 20 Nationen. Der SWR überträgt den Großen Preis von Stuttgart am Sonntag live ab 16 Uhr.

8:29 Uhr Rhein-Neckar Löwen im DHB-Pokal Ein kurzer Blick auf das sportliche Geschehen in Baden-Württemberg: Heute Abend geht es für die Handballer der Rhein-Neckar Löwen um den Einzug ins Viertelfinale des DHB-Pokals. Das Spiel gegen die Füchse Berlin beginnt um 20:00 Uhr.

7:52 Uhr Die akutelle Situation auf den Straßen in BW Wir schauen auf die Straßen im Land: Aktuell sorgt ein Unfall auf der A81 von Singen in Richtung Stuttgart zwischen Hildrizhausen und Böblingen-Ost für sieben Kilometer stockenden Verkehr und eine Verzögerung bis zu einer Viertelstunde. Wegen einer Baustelle gibt es außerdem auf der A8 von Karlsruhe in Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost vier Kilometer stockenden Verkehr. Außerdem auch weiterhin aufgepasst im Berufsverkehr: In den südöstlichen Regionen Baden-Württembergs oberhalb von 600 Metern kann Schnee in Kombination mit überfrierender Nässe für glatte Straßen sorgen, warnt der Deutsche Wetterdienst. Alle aktuellen Meldungen für eure Strecke findet ihr jederzeit in der SWR Aktuell App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

In Linkenheim-Hochstetten (Kreis Karlsruhe) ist gestern am frühen Abend ein Fußgänger von einem Auto erfasst, unter ein parkendes Auto geschleudert und dort eingeklemmt worden. Laut Polizei wurde der 43-Jährige schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen laufen.

Die FDP-Opposition im baden-württembergischen Landtag wirft dem Verkehrsministerium Verschwendung von Steuergeldern vor. Grund ist eine Werbekampagne für klimafreundliche Mobilität, die fast eine Million Euro kostet. Werdende Eltern sowie Eltern von Babys und Kleinkindern sollen damit für klimafreundliche Mobilität gewonnen werden. Weil Menschen in Lebensumbruchphasen offener seien für Verhaltensänderungen, schreibt das Verkehrsministerium in seiner Antwort auf eine FDP-Landtagsanfrage, die dem SWR vorliegt. Die Kampagne mit Videoclips und Plakaten kostet laut Ministerium 900.000 Euro. Der FDP-Angeordnete Friedrich Haag spricht von verschwendetem Steuergeld, das man seiner Ansicht nach besser in die Sanierung von Landesstraßen investiert hätte. In einem Videoclip mit dem Titel "Zwischenverpflegung" fährt eine junge Mutter mit ihrem Kind Bahn, während der kleine Junge eine Haltestange ableckt. Der Clip ist bei YouTube seit vier Monaten online und verzeichnet etwas mehr als 6.500 Aufrufe. Andere Clips der Kampagne haben jedoch auch deutlich mehr Menschen erreicht.

Die Stadt Heidelberg will die Zahl der E-Scooter in der Innenstadt beschränken. Heute Abend wird darüber im Gemeinderat abgestimmt. In Zukunft soll es maximal 1.200 der Roller in der Stadt geben. Sie dürfen außerdem nur in bestimmten Abstellflächen geparkt werden, die es seit März in der Heidelberger Innenstadt gibt. Bisher gibt es acht dieser Abstellflächen, 90 zusätzliche sollen in den kommenden Jahren ausgewiesen werden. Laut der Heidelberger Stadtverwaltung wird das 135.000 Euro kosten. Die E-Scooter-Anbieter sollen sich an diesen Ausgaben beteiligen.

Teile Baden-Württembergs haben einen kleinen Vorgeschmack auf den Winter erhalten: Unter anderem in Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist heute Nacht Schnee gefallen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilte, seien dort ein bis zwei Zentimeter Schnee zusammengekommen. Und aufgepasst im Berufsvekehr: In den südöstlichen Regionen Baden-Württembergs oberhalb von 600 Metern kann der Schnee in Kombination mit überfrierender Nässe für glatte Straßen sorgen, warnt der DWD. Korrektur: Kein Neuschnee auf dem Feldberg Entgegen einer vorherigen Version des Artikels ist auf dem Feldberg kein Neuschnee gefallen. Der DWD hat seine Angaben korrigiert. Laut der Messung lag hier bereits eine geringe Schneedecke. Wir bitten dies zu entschuldigen.

Schauen wir aufs Wetter: In der Südhälfte des Landes ist es am Vormittag teilweise frostig und glatt, während von der Pfalz und Hessen ein kleines Regengebiet heranzieht. Dieser Regen breitet sich im Lauf des Tages bis in die Mitte von BW aus und schwächt sich dabei ab. Vom Südschwarzwald bis zum Allgäu kann örtlich aber auch mal die Sonne herauskommen. Die Temperaturen liegen heute zwischen 3 und 8 Grad. Heute Nacht hat es in Baden-Württemberg teilweise auch Schneefall gegeben. Dazu gleich mehr. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (32,1 MB | MP4)

Es regnet herein, von den Wänden blättert der Putz ab, Gebäude sind nicht begehbar, Professuren könnten nicht mehr besetzt werden: Viele Studierende in Baden-Württemberg schieben aktuell Frust über mögliche Einsparungsmaßnahmen in der Bildung - und haben in mehreren Städten gestern gegen mögliche Sparpläne demonstriert. Alleine in Konstanz am Bodensee waren es laut Polizei 2.000 Menschen. Morgen soll es eine zentrale Kundgebung in Stuttgart geben. Die Rektorinnen und Rektoren der Universitäten teilen den Protest der Studierenden. 2026 wolle das Land 91 Millionen Euro bei den Hochschulen einsparen. Das zwinge die Universitäten zu harten Einschnitten und massiven Kürzungen. "Wenn es so kommt, wie es im Moment angedacht ist beim Hochschulfinanzierungsvertrag, dann werden wir für die Studierenden schlechtere Bedingungen haben über die Jahre", sagt beispielsweise Katharina Holzinger, Rektorin der Universität Konstanz. Video herunterladen (18,1 MB | MP4)

Gleich drei mögliche Verbrechen innerhalb kurzer Zeit beschäftigen aktuell die Polizei im Raum Stuttgart - und das so intensiv, dass sich die Beamten innerhalb weniger Stunden gleich drei Mal an die Öffentlichkeit gewandt haben und Zeugen dringend bitten, sich zu melden. Konkret geht es um den Fall rund um die tödlichen Schüsse Anfang Oktober in Göppingen, den gewaltsamen Tod einer 66-jährigen Sprachlehrerin für Geflüchtete in Oberboihingen im Kreis Esslingen Mitte Oktober sowie den Fund einer Frauenleiche am vergangenen Freitag im Neckar in Fellbach im Rems-Murr-Kreis. Anhand veröffentlichter Fotos, konkreter Täterbeschreibungen sowie konkreten Zeugenaufrufen erhoffen sich die Beamten, weitere Ermittlungserfolge erzielen zu können.

Ein Mann hat sich in der Nähe von Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) gestern Abend mit einem Kleintransporter überschlagen. Der 35-Jährige kam in einer Kurve von der Straße ab, weil er nach ersten Erkenntnissen zu schnell gefahren war, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug sei in einen Grünstreifen geschleudert worden. Der Fahrer wurde von der Feuerwehr befreit und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Kleintransporter war durch den Unfall stark beschädigt worden.

Der 23. Februar 2025 dürfte in einigen Regionen in Baden-Württemberg ein voller Tag im Terminkalender werden. An diesem Tag soll bekanntlich die vorgezogene Bundestagswahl stattfinden. In vielen Orten in BW sind an diesem Sonntag aber auch schon Fastnachtsaktionen geplant. Die Neuwahlen während der schwäbisch-alemannischen Fastnacht stellen viele vor Herausforderungen. So verlaufen beispielsweise Umzüge an diesem Tag mit tausenden Narren und Zuschauern an Rathäusern und Wahllokalen vorbei. Im Schwäbisch Gmünder Teilort Weiler in den Bergen im Ostalbkreis gibt es beispielsweise Klärungsbedarf, wie und ob Umzug und Gardetanzaufführungen überhaupt stattfinden können. Die Halle des Events ist auch immer ein Wahllokal - und beides gleichzeitig geht nicht. Auch Wahlhelfer sind ein Thema für den Ort, denn eigentlich sind alle 1.000 Einwohner beim Umzug engagiert. In Kehl im Ortenau

6:10 Uhr Windrad auf dem Schauinsland gesprengt Das alte Windrad auf der Holzschlägermatte am Freiburger Hausberg Schauinsland ist Geschichte. Die Aktion gestern wäre aber fast abgesagt worden, wegen dichten Nebels war die Sprengung auf der Kippe gestanden. Für den Sprengmeister war es das 40. Windrad, welches er gesprengt hat. Und trotzdem: "Eine gewisse Nervosität, eine gewisse Anspannung beim Sprengen ist immer dabei", so Michael Neubert. Das alte Windrad wird jetzt komplett abgebaut. Einige Teile sollen dem Eigentümer zufolge recycelt werden, beispielsweise im Straßenbau wiederverwendet werden. Video herunterladen (28,4 MB | MP4) Sendung am Mi. , 13.11.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:06 Uhr Schwerer Unfall mit drei Bussen in Ludwigsburg Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften gestern Abend am ZOB in Ludwigsburg: Bei einem Unfall mit drei beteiligten Bussen ist einer der Fahrer schwer verletzt worden. Ein 39-jähriger Busfahrer und ein 66-jähriger Busfahrer sind nebeneinander auf der Bahnhofstraße gefahren. Als der 39-Jährige links abbiegen wollte, übersah er den Bus neben sich und stieß mit dem Fahrzeug seitlich zusammen, so der Sprecher zum Unfallhergang. Durch den Zusammenstoß wurde der Bus des 39-jährigen Fahrers gegen das Heck eines dritten Busses geschoben. Ludwigsburg Zusammenstoß am ZOB Mehrere Busse in Unfall in Ludwigsburg verwickelt: Ein Fahrer schwer verletzt In der Nähe des Zentralen Omnibusbahnhofs in Ludwigsburg ereignete sich am Mittwochabend ein Unfall mit drei beteiligten Bussen. Ein Fahrer wurde schwer verletzt.