Es ist kalt in Baden-Württemberg. Laut Deutschem Wetterdienst ist unter anderem in Leutkirch im Allgäu Schnee gefallen. Am Wochenende soll es dafür wieder sonnig werden.

Teile Baden-Württembergs erhalten einen kleinen Vorgeschmack auf den Winter: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilte, ist in der Nacht zum Donnerstag Schnee gefallen: In Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) sind ein bis zwei Zentimeter Schnee zusammengekommen. Leichter Schneefall wurde auch aus Ehingen (Alb-Donau-Kreis) gemeldet. Den ersten Mini-Wintereinbruch mit leichten Schneegriesel gab es in diesem Jahr auf dem Feldberg bereits im September

Korrektur: Kein Neuschnee auf dem Feldberg Entgegen einer vorherigen Version des Artikels ist auf dem Feldberg kein Neuschnee gefallen. Der DWD hat seine Angaben korrigiert. Laut der Messung lag hier bereits eine geringe Schneedecke. Wir bitten dies zu entschuldigen.

Der Schnee soll im Laufe des Tages bei Temperaturhöchstwerten von 4 bis 5 Grad wieder tauen. Nur auf dem Feldberg könne man davon ausgehen, dass der Schnee der letzten Tage liegen bleibt.

Pendlerinnen und Pendler sollten sich am Donnerstagvormittag in Acht nehmen: Der Schnee könne dort auch in Kombination mit überfrierender Nässe für glatte Straßen sorgen, wie Meteorologin Claudia Kleinert im aktuellen SWR-Wetterbericht konkretisiert. Am Donnerstagmorgen liegen der SWR-Verkehrsredaktion aber noch keine Meldungen zu Glatteis- oder Schneeunfällen vor.

Am Donnerstagnachmittag setzt voraussichtlich wieder trüb-graues Novemberwetter mit vielen Wolken und Nebel ein. Am Donnerstagnachmittag zieht von Nordosten her leichter Regen nach Baden-Württemberg. Später kann es in Richtung Oberschwaben auflockern. Die Temperaturen steigen auf 2 bis maximal 7 Grad.

Sonnenschein am Wochenende

Es gibt allerdings auch einen Lichtblick: Der Himmel soll zunehmend auflockern, zum Samstagnachmittag könne sich vor allem in der Südhälfte des Landes verbreitet die Sonne zeigen. Wer seine Chancen auf Sonnenschein maximieren will, sollte demnach in die Berge gehen: "Da kann man dann von oben auf die Hochnebeldecke gucken", so der Sprecher.