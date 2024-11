Schnee von morgen: Skifahren trotz warmer Winter

Wie lang hat Skifahren bei uns Zukunft? Mit der Erderwärmung haben viele deutsche Skigebiete immer seltener genug Schnee. Neue Ideen müssen her!

Wie lange hat Skifahren bei uns Zukunft? Mit der Erderwärmung bekommen viele deutsche Skigebiete immer seltener genug Schnee. Ein Ski-Fahrer bringt aber rund dreimal so viel Geld wie ein Wanderer. Dringend benötigtes Geld – gerade auch für neue Ideen.

Weiße Bänder in grüner Landschaft. Solche Bilder bleiben hängen. Immer wieder wird das Skifahren totgesagt, manche fragen sich, ob es überhaupt noch vertretbar ist. Für Regionen mit Skigebieten ist der Skitourismus dagegen ein wichtiges wirtschaftliches Standbein.

Viele Wintersportorte müssen angesichts des zunehmenden Schneemangels einen Spagat hinlegen. Denn nach Coronazeit, Energiekrise und schneearmen Wintern schwimmen sie nicht gerade in Geld. Wie können sie noch möglichst lange Skibetrieb anbieten – also einerseits das Geld, das sich mit dem Skibetrieb noch verdienen lässt, mitnehmen und andererseits klug in die Zukunft investieren? Welche alternativen Konzepte können zum Skibetrieb dazu kommen und ihn irgendwann ersetzen? Was hilft, natürliche Ressourcen zu schonen und Kosten zu senken?

Wir schauen genau hin: Wie lange hat der Skibetrieb in Deutschland noch Zukunft? Die überraschende Antwort von Anna Planken, David Ahlf und dem Plusminus-Podcast-Team: Vielleicht noch einige Zeit länger, als viele denken.

Autorin: Katharina Fortenbacher-Jahn

Redaktion: Christine Bergmann

Ihr habt Fragen, Feedback oder Ideen? Schreibt uns an: plusminuspodcast@ard.de

Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

