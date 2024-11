Das Wochenende wird noch mild, doch ab Montag wird es in Baden-Württemberg deutlich kälter. In höheren Lagen kann laut Deutschem Wetterdienst sogar Schnee fallen.

Die Menschen in Baden-Württemberg können nächste Woche die Winterjacke auspacken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart rechnet ab Montag mit einem Wetterwechsel in Baden-Württemberg. Die Temperaturen sollen sinken und mancherorts falle sogar Schnee, sagte ein DWD-Sprecher.

Am Wochenende seien zwar noch Temperaturen von bis zu 16 Grad möglich. Doch dann verschwinde allmählich der Hochdruck. In der Nacht zu Montag werde es erstmals regnen, so der Sprecher weiter. Nasses Wetter zöge sich dann durch die ganze Woche.

Schneefall ab Donnerstag möglich

Durch einen Luftmassenwechsel mischt sich laut DWD etwa ab Mittwoch noch deutlich kältere Luft bei mit Werten bis teilweise unter 0 Grad Celsius. In höheren Lagen soll dies ab Donnerstag dann Schneefall bedeuten. Aber auch in mittleren Lagen könnten erste Schneeflocken auf die Erde rieseln. Betroffen vom erwarteten Schneefall seien hauptsächlich der Südschwarzwald und die Schwäbische Alb in Lagen ab 700 Höhenmetern, so der DWD.