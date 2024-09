Ist es denn schon wieder so weit? Der Gipfel des Feldbergs zeigt sich zum Ende der Arbeitswoche winterlich. Doch das weiße Intermezzo ist nicht von langer Dauer.

Gefühlt war gerade noch Hochsommer - jetzt sind die ersten Schneeflocken der Saison auf den Feldberg im Hochschwarzwald gerieselt. Am Freitagmorgen bedeckte eine ganz leichte Schneedecke stellenweise die Wiesen am Gipfel des höchsten Bergs in Baden-Württemberg. Schon in der Nacht auf Donnerstag hatte es am 1.493 Meter hohen Feldberg leicht geschneit, wie Videos in den sozialen Netzwerken zeigten.

Schnee liegt auf einer Bank, die auf dem Feldberg-Gipfel steht. Auch am Wochenende kann nochmals Schnee auf den Feldberg rieseln. dpa Bildfunk Philipp von Ditfurth

Auffällig kalt für Mitte September

Einem Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge ist es nicht ganz üblich, dass es zu dieser Zeit im Jahr schon so kalt ist. "Das kann alle Jubeljahre mal vorkommen", sagte er. Am Freitagmorgen herrschten am Feldberg 0 Grad. Auch am Wochenende können dort laut Prognose immer wieder Schneeflocken fallen. Wegen Temperaturen um die 1 Grad könnten sich vorbeiziehende Schauer in kleine Flöckchen verwandeln, hieß es vom DWD. Das sei aber nur ab einer Höhe von knapp 1.500 Metern möglich - auf dem Feldberg gibt es also weiterhin Chancen auf Schnee.

Es wird wieder wärmer im Südwesten

Neben Schauern kann es auch immer wieder kurze Gewitter geben. Ab Samstag sollen die Schauer nachlassen, dann wird auch die Wahrscheinlichkeit für Schnee geringer. Ab Sonntag bleibt es dann weitestgehend trocken, wie der DWD mitteilte. Von Tag zu Tag werde es wärmer. Am Sonntag sei mit 18 Grad zu rechnen. Und ab Mitte nächster Woche erwarten die Meteorologen dann wieder Spätsommerwetter.

Ein Schild mit der Aufschrift "Hier endet das gesicherte Skigebiet" im dichten Nebel - wann hier wohl die ersten Wintersportler ihre Schwünge ziehen? dpa Bildfunk Philipp von Ditfurth

Mehrere Zentimeter Neuschnee an der Zugspitze

Einen wesentlich kräftigeren Wintereinbruch gab es übrigens auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze in Bayern. In der Nacht zum Donnerstag fielen in höheren Lagen mehrere Zentimeter Neuschnee. Auf der Zugspitze waren es gut zehn Zentimeter, die Temperatur lag am Gletscher bei -4 Grad und auf dem Gipfel bei -7.