Wetter: Die Aussichten für Baden-Württemberg

Am Donnerstag wird es kalt in Baden-Württemberg: Am Vormittag liegen die Temperaturen zwischen plus 5 und minus 1 Grad Celsius, in Höhenlagen kann es - wie schon in der Nacht - schneien. Auch nach dem Abzug des Tiefs mit Schnee liegen weiter dichte Wolken über dem Land, die Sonne ist kaum zu sehen, örtlich kann sich Nebel bilden. Daran ändert sich auch am Nachmittag nichts und von Nordosten her zieht leichter Regen nach Baden-Württemberg. Später kann es in Richtung Oberschwaben auflockern. Die Temperaturen steigen auf 2 bis maximal 7 Grad.